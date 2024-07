Nem is nagyon lehet panaszkodni a csákváriakra, hiszen már első pillantásra kiderülhet, hogy zsinórban a tizenegyedik idénynek futnak neki jövő vasárnap az NB II- ben és több, rövidebb, hosszabb időt az Aqvital FC-ben eltöltő fiatalnak sikerült tőlük Felcsút irányába szerződnie. De emellett is számtalan első- és másodosztályú csapatnál találkozhatunk olyan játékosokkal, akik Csákváron növelték mérkőzéseik számát. A 2023–24-es keretükből Pécsi Ármin már tél óta a Puskás Akadémia első számú kapusának számít. Tamási Nándor júliusban szerződött a szlovák első osztályba nyáron feljutott FC Komarnóhoz, Babós Levente pedig az Újpesthez írt alá a közelmúltban. Most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a 21 éves, két esztendőt Csákváron pallérozódó Ominger Gergő is az élvonalban folytatja. A Fehérvár FC az előszerződését felbontó angol George Dobson helyére szemelte ki a fiatal középpályást.

Rá vélhetően már nem számíthat a hétvégi felkészülési mérkőzésen Tóth Balázs vezetőedző, amit a Honvéd ellen vív a csapat vasárnap 10.30-kor a Magyar Futball Akadémián. A mérkőzésre 300 nézőt tudnak beengedni a rendezők, a 0 forintos regisztrációs jegyeket a bejáratnál lehet átvenni. Kapunyitás 9:30-kor.