A felcsúti együttes honlapján megjelent közleményből kiderül, a 2024-2025-ös kiírásnak megújult arculattal, és nyolc vadonatúj mezzel vág neki. A mezőnyjátékosok és a kapusok számára is egyaránt négy-négy új mezt terveztek, amelyeken felfedezhető az elmúlt évben bevezetett, bal vállon elhelyezkedő, hexagonális mintát formáló vonalkák. Ezek az összetartást jelképezik a mezeken.

A mélykék színű mez

Fotó: puskasakademia.hu

– A korábbi anyagainkban már megjelent hatszögű minta a korabeli labdák mintázatára utal, de a méhkaptárból ismert formát is elénk idézi, a benne kirajzolódó vonalkák ugyanakkor nem véletlenszerű díszítőelemek, hanem tudatosan elhelyezett design-komponensek, amelyek tovább mélyítik akadémiánk új arculatának szimbolikus hátterét. Minden egyes csík egy-egy játékost jelképez, akiket igyekszünk a „méhkasunkba” begyűjteni. A különböző színárnyalatok a labdarúgók tudásának, képességeinek széles és egyénenként eltérő skáláját jelzik, valamint azt is, hogy intézményünkben olyan fiatalok pallérozódnak, akik a legkülönbözőbb családi háttérrel, neveltetéssel, értékrenddel, szokásokkal, anyagi lehetőségekkel, az ország és a nagyvilág különböző területeiről érkeztek hozzánk. A hatszögekben az üres helyek ugyanakkor a nyitottságra utalnak, vagyis arra, hogy további tehetségeket várunk a Puskás-családba. Ez a tematika volt az alapkoncepció, ami a most induló bajnoki szezonban a legmodernebb trendek szerint készült mezeken, fantasztikus színárnyalatokkal gazdagodva ölt újra testet – jellemzi új mezeit a Puskás Akadémia.

Az égszínkék szerelés a Felcsút feletti tiszta égboltra utal

Fotó: puskasakademia.hu

A színekről azt írják, szerepet kapott egy régi-új árnyalat, a mélykék, amely az arannyal kiegészülve a hivatalos színeket képviselik. Emellett elmaradhatatlan a fehér szerelés, de került be újítás is a repertoárba, az égszínkék, ami a Felcsút feletti tiszta égboltra utal. A negyedik mez purple, azaz lilás-pinkes árnyalatú, amellyel a csapat legújabb támogatója, az MBH Bank felé fejezi ki tiszteletét, amelynek a türkiz mellett ez a másik hivatalos arculati színe. A kapusok is négy árnyalatban futnak majd ki ebben az idényben: a fekete-arany mellett tükizkék, narancssárga és purple mezekben.