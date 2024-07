A Dunaújvárosi Kohász hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a sokszoros évet lehúzó klublegenda, Gulyás Péter veszi át a DKKA irányítását. A közlemény kitért a DKKA csapatát eddig irányító szakemberekre is. Dr. Paic Róbert, illetve Virág Roland, akik tavaly szezon közben speciális helyzetben vették át a csapat irányítását – az addigi vezetőedző Rapatyi Tamás közös megegyezés alapján visszatért az utánpótlásba –, természetesen továbbra is maradnak a klub kötelékében, az utánpótlásban számítanak színvonalas és odaadó munkájukra.

Gulyás 1997-ben lett a veszprémi klub igazolt játékosa, 2000-től tizenhét éven át pedig profiként küzdött a bakonyiak sikereiért. Játékosként imponáló eredményeket tudhat maga mögött. Többek között olimpiai 4., 3x Bajnokok Ligája-2., Bajnokok Ligája-3., Kupagyőztesek Európa Kupája győztes, 2x SEHA Liga-győztes, 16x magyar bajnok, 14x Magyar Kupa-győztes.

2017-ben jelentette be visszavonulását, elsőként a klub utánpótlásában dolgozott edzőként, majd 2021 óta Momir Ilics munkáját segítette másodedzőként a Telekom Veszprém NB I-es csapatánál. Ezen idő alatt alatt három Magyar Kupát, két bajnoki címet, két SEHA Ligát és egy SEHA Liga barátságos négyestornát nyert a csapattal. 2022-ben bejutottak a Bajnokok Ligája Final4-ba, ahol a Barcelona, a Kielce és a Kiel mögött a negyedik helyet szerezték meg. A szakvezetők 2+1 éves szerződése az előző idény után lejárt, amit nem hosszabbított meg a vezetőség.

Gulyás Péter Dunaújvárosban dolgozhat először vezetőedzőként élvonalbeli együttesnél.