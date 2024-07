Az FC Hebar ellen aratott 5-2-es győzelem után szombaton újabb felkészülési mérkőzés várt a Fehérvár FC-re, amely ezúttal a szlovén másodosztályban szereplő Jadran Dekani ellen lépett pályára. Pető Tamás vezetőedző ezúttal több fiatalnak is lehetőséget biztosított a kezdőcsapatban, pályára lépett többek között Dala Martin, Berki Marcell, Pető Milán és Kovács Patrik is.

Az első lehetőség rögtön a székesfehérváriak előtt adódott, Kovács Patrik adta jobbról középre a labdát, majd Pető Milán lőtt egy igazítás után a tizenhatosról, de nem találta el a kaput. Az első negyedórát Vidi-fölény jellemezte, a szlovén másodosztályban szereplő csapat ellentámadásokkal operált, de a tizenhatosig nem jutott el. A 19. percben aztán Kovács révén előnybe került a Vidi, a kapufa érintésével lőtt a hálóba a fiatal játékos, azonban az asszisztens emelte a zászlaját, les miatt érvénytelenítették a találatot.

A 32. percben aztán Berki Marcellt sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére Csongvai Áron állt be. Négy perccel később aztán már érvényesen is megszerezte a vezetést a Fehérvár FC: Simut Mario jobb oldali beadása után Kovács elől még felszabadítottak a védők, de a kipattanót Nicolas Stefanelli nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtte, 1-0. A félidő végéig aztán újabb gól már nem született, így egygólos székesfehérvári előnynél vonulhattak szünetre a felek.

A fordulás után Kristijan Mestric lépett ki jól a bal oldalon, Dala Martin azonban bravúrral védeni tudta a nagy helyzetben leadott lövését. Az 56. percben aztán jött a változtatás ideje, Pető Tamás pályára küldte Bedi Bencét, Spandler Csabát és Nejc Gradisart is, majd négy perccel később Veszelinov Dániel is lehetőséget kapott. A mérkőzés hátralevő ideje szép lassan lecsordogált, mindkét oldalon akadtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de újabb gól nem született, így 1-0-ra diadalmaskodott a Vidi, amely továbbra is veretlen a felkészülés során.

A Fehérvár FC legközelebb július 17-én lép majd pályára a török Göztepe ellen, ezt követően pedig az azeri Sumqayit otthonában kezdi meg a Konferencia-liga-selejtező második körét.