Új irányító után kellett néznie az Arconic-Alba Fehérvárnak, miután Siyani Chambers nem fogadta el a csapat által kínált szerződést az új idényre, hanem a francia élvonalbeli Ada Blois együtteséhez tette át székhelyét. A klub végül a Sopron KC játékosával, David Nicholsszal egyezett meg, aki a következő szezonban már a székesfehérváriakat fogja erősíteni.

Az amerikai irányító az elmúlt idényben egyértelműen vezéregyénisége volt a soproniaknak, ráadásul ő volt a gárda legeredményesebb játékosa is. Az alapszakaszban 19.6 pontot átlagolt, mellette pedig szedett 3.8 lepattanót és 5.4 gólpasszt is kiosztott. A rájátszásban sem tétlenkedett, az Arconic-Alba Fehérvár elleni három negyeddöntős mérkőzésen 14.14 pontot átlagolt és 7 asszisztot is kiosztott.

A 28 esztendős, 183 centiméter magas kosaras hazájában az Albany Great Danes és a Florida State Seminoles egyetemeken nevelkedett, majd az iskola befejezését követően Európába igazolt. Elsőként a ciprusi Omonia Nicosiában bontogatta szárnyait, ahol közel 24 pontos átlagot ért el. Ezután került Szlovéniába, ahol az élvonalbeli Rogaska Crystalt erősítette. Ezután járt Belgiumban is, ott a Belfius Mons-Hainaut húzóembere volt, mielőtt 2022 nyarán a francia második ligás Aix-Maurinne-hez nem szerződött, onnan pedig tavaly a Sopronhoz.

– Nagyon fontos volt megtalálni az irányítónkat, Davidet nem is kell nagyon bemutatni, a statisztikai mutatói önmagukért beszélnek – nyilatkozta az albakosar.hu-nak David Nicholsról Alejandro Zubillaga vezetőedző. Hozzátette, az amerikai olyan játékos, aki remekül csinál helyzeteket, nagyszerű a kettő a kettő elleni játékokban, és jól osztja a labdákat is, kiszolgálja a társait. Azt is kiemelte, hogy a csapatuk védekezésébe is beillik, így nagyon boldog, hogy sikerült szerződtetniük a kosarast.