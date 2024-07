Tamás József két nappal korábban kiváló, 23–12-es mérleggel fejezte be a csütörtöki elődöntős körvívást, ehhez tett hozzá két pluszpontot egy nyertes bónusz asszóval, a szenvedő fél Koleszár Mihály volt, aki 21-14-gyel érkezett a döntőbe, Tamás előtt kettőt szúrt négy pluszpontért, mielőtt kikapott a fehérvári sportolótól. Tamás a pástra lépés előtt jéggel hűtötte tarkóját, mielőtt szólították, megjegyezte, az időjárás rengeteget kivesz a versenyzőkből. Bereczki Richárd 17-18-as mérleget produkált előzőleg, ő szintén négy további egységet gyűjtött be két győztes asszó után. Úszásban Tamás ezúttal is kiválóan tempózott a medencében, a KSI 25 méteres uszodájában, 2 perc alatt, 1:59.86 perces idővel teljesítette, Bereczki két és fél, Koleszár három és fél másodperccel lassabb időt úszott nála.

A kombinált szám előtt az ukrán Olekszandr Tovkaj tetemes 19 másodperces előnyt alakított ki a második Tamás József előtt, ezért is volt fájó a tízpontos, azaz tíz másodperces büntetés a lovaglásnál. Koleszár 32 másodpercre volt az első helytől, ám csak 13-ra a dobogótól, Bereczki 23 másodperces hátrányból indult a harmadikhoz képest. Tovkaj győzelme egyértelmű volt, a párizsi olimpikon, hétfőn váltóban bronzérmet szerző ukrán öttusázó első egyéni Eb-címét ünnepelhette. Koleszár Mihály a kilencedik helyről gyorsan feljebb lépett, a verseny hajrájában esélye volt a dobogóra, ám elmaradt elődöntős lövészetétől, egy nappal korábban csak ötöt hibázott, ezúttal többet. Szombaton hétszer rontott, ám ez pont elég volt ahhoz, hogy a még nála is gyorsabban futó, tavalyi Európa-bajnok olasz Giorgio Malan és a német Marvin Dogue megelőzze. Bereczki Richárd a 12.-ről a kilencedikre jött előre. Tamás József kiválóan, hiba nélkül kezdte a kombit, a folytatásban azonban többször is beragadt a lőállásban, leginkább a záró, negyedik sorozat során, végül a 16. helyen érkezett célba.