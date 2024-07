FTC II. – Bicskei TC 3-2 (2-1)



Zsinórban a harmadik előkészületi összecsapását játszotta a tavasszal az NB III Észak-Nyugati csoportjában ezüstérmes Fejér vármegyei gárda, dacára a hőségriadónak. Ezúttal a Népligetben a szintén harmadosztályú FTC II. volt az ellenfele Csordás Csaba tanítványainak. A vezetőedző az Illés - Dulló, Bozsoki, Száhl - Tifán-Péter (Szontágh), Hirman (Lakatos), Varga B. (Sirokmán), Molnár S., Gaszner (Balogh Zs.) – Beliczky (Boda), Király P. (Vicz) tizenegyet küldte pályára. Kisebb nagyobb sérülések miatt hiányzott Tischler Patrik, Szalai Dániel, valamint Sóron Tibor.



Jól kezdték a sárga-kékek a mérkőzést, a 7. percben Beliczky Gergő pörgetett Gaszner Roland elé, akinek 15 méterről nem sikerült átemelni a hazai kapuson a labdát. Majd újra Gaszner került helyzetbe, de a védők szorításában leadott 12 méteres lövése a kapus kezében halt el. A 10. percben Hirman Kristóf a 16-oson belül szerelte Gágyor Szilárdot, a játékvezető nem kis meglepetésre büntetőnek minősítette az esetet. A megítélt 11-est Gágyor a jobb alsó sarokba lőtte, 1-0. A 12. percben Király Patrik 18 méterről célozta meg a kaput, Őry Leventét azonban nem hozta zavarba a kísérlet. A 21. percben Molnár Sándor futtatta az előre lóduló Dulló Martint, akinek a jobb oldali beadását Beliczky elvétette. Félóra elteltével a jobb oldali 16-os oldalvonalánál látott szabálytalanságot a játékvezető, Gágyor ívelt be, a túlsó ötös sarkától a berobbanó Nemes Márton a léc alá fejelt, 2-0. A 32. percben a feltűnően aktív Gágyor kevergetett a 16-os előtt, majd lőtt, de Illés Bence fogta a labdát. Ezt követően Gaszner adott be a jobb oldalról, Tifán-Péter Bence elől fejjel mentettek, a sarokrúgás után Dulló fejelt a léc fölé. A 36. percben Beliczky remek ütemben indította a védők közül kilépő Gasznert aki néhány lépés után kissé jobbról, 15 méterről a hosszú sarokba lőtt, 2-1. A szünet előtt Gágyor vállalkozott lövésre, majd hozott össze egy szabadrúgást ígéretes helyről, amit Bolgár Botond csúnyán fölé lőtt. Az 58. percben egy előre vágott labdával Tifán-Péter lopakodott a hazai kapu elé, két csel után a 16-os bal sarka közeléből a hosszú sarokba lőtt, 2-2. A következő percben a frissen beállt Lakatos Gergő Gasznert indította, akinek 15 méteres lövését hárította Őry. Sor került még két próbajátékos szereplésért is, Gaszner és Varga Bence helyén Balogh Zsolt és Sirokmán Dominik mutatkoztak be. A 81. percben Farkas Ádám lövésszerű beadásába a 11-es pont közelében beletette a fejét Ladányi Gergő, és a labda védhetetlenül vágódott a léc alá, 3-2. A 86. percben Vicz Kevin megjegyzést tett a bíró ténykedésére, aki ezt piros lappal honorálta. Az utolsó pillanatban Bozsoki vette észre, hogy a kapus messze kint áll, 45 méterről emelte rá a labdát, de Őry visszaért és szögletre mentett.