A Visegrádi Csoport közös országúti versenysorozatának első állomása lesz idén a magyarországi viadal, amelynek mezőnye az előző évek kiírásaihoz hasonlóan ezúttal is Budapesten, a Carl Lutz rakparton rajtol, majd Pannonhalmán ér célba. A 138,5 kilométeres táv megtétele során a nemzetközi mezőny áthalad Fejér vármegyén is, érintve többek között Bicskét, Csákvárt és Bodajkot. A kerékpárosok 11.30 órakor rajtolnak és várhatóan 15.10 és 15.40 óra között érnek célba. Az érintett szakaszokon útlezárásokra kell számítani, ám konkrétumok csak Csákváron jelentek meg: a kisvárosban várhatóan 11 és 14 óra között zárják le a Kossuth és a Széchenyi utcát, melyeken a keresztforgalmat is korlátozzák erre az időszakra, illetve az útvonalon található boltokhoz vagy más szolgáltatásokhoz tartozó parkolókból sem fognak tudni kihajtani.

A nemzetközi verseny július 7-én Szlovákiában folytatódik, míg a cseh, valamint a záró, lengyel futamra július 20-án és 21-én kerül sor.