– Végig úgy készültünk, hogy lesz mérkőzés a Dnyipro-1 ellen, az edzőtábor utolsó napját is úgy zártuk múlt hét pénteken, hogy a héten utazni fogunk és mérkőzés lesz. Tegnap aztán jött a hír, hogy mégsem. Mindig sajnálatos, ha egy klubnak problémái vannak és megszűnik. Mindenképp jobb lett volna úgy továbbjutni, hogy azt a pályán harcoljuk ki – kezdte gondolatait lapunknak adott interjújában Szolnoki Roland. Hozzátette, jó lett volna, ha pályára léphetnek, hiszen akkor a következő kör előtt négy éles meccs lett volna a lábukba, de úgy érzi ez a forgatókönyv sem jár hátránnyal, mivel két bajnokit is játszhatnak addig. Kiemelte, ezeken még jobban összeérhet a csapat és Hornyák Zsolt kéréseit is még jobban elsajátíthatják.

A Puskás Akadémia FC így már biztosan készülhet a Konferencialiga-selejtező harmadik körére, ahol a moldáv Zimbu Chisinau és az örmény Ararat-Armenia párharcának győztesével csaphat össze.

– Láttam a lehetséges ellenfeleket, szerintem sikerült jó sorsolást kapnunk. Ahogy kiderült, hogy kivel játszhatunk lecsekkoltam őket, hogy milyen a játékos keretük, mennyit érnek és milyen játékosaik vannak. Papíron az örmény csapat az esélyesebb és az erősebb, de szerintem nincs nagy különbség köztük és a moldávok között. Meglátjuk, hogy mi lesz a végkimenetele a párharcnak – mondta már a harmadik selejtezőkörrel kapcsolatban a rutinos védő.

A felcsúti játékosok hátra azonban nem dőlhetnek, hiszen hétvégén kezdődik a bajnokság, amelyet az újjá alakuló Újpest FC ellen kezdenek meg.

– Gőzerővel készülünk az újpestiek elleni összecsapásra. Nem nagyon lesz beszédtéma, hogy nem lesz meccs, dolgoznunk kell tovább, hiszen fontos lenne, hogy jól kezdjük a szezont. Bízok benne, hogy ott tudjuk folytatni, ahol az előző idényt abbahagytuk. Maximálisan kell készülnünk, az edzésen oda kell figyelnünk és várjuk a találkozót – zárta gondolatait Szolnoki.