Éppen a nagy távolság miatt igencsak korai ébredés várt a játékosokra, hiszen a Sumqayit elleni idegenbeli UEFA Konferencia Liga-selejtező előtt szerdán hajnali négy órakor gördült ki a csapatbusz a Sóstói Stadion parkolójából, majd a reptérre való megérkezést és becsekkolást követően a csapatot szállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér GAT-termináljáról emelkedik a magasba.

A játékosokra és a csapatot kísérő szakemberekre a menetrend szerint 3 óra 50 perc repülés vár, így az Azerbajdzsánban Magyarországhoz képest meglévő két órás időeltolódást is figyelembe véve, délután landol a gép majd a bakui nemzetközi reptéren.

A mérkőzést megelőzően szerdán este már a találkozónak helyet adó Mehdi Huseynzade Sumqayit City Stadionban tartja utolsó edzését Pető Tamás, ahol a nemzetközi kupameccseken megszokottak szerint felvezető sajtótájékoztatón is részt vesz majd a vezetőedző és a csapat középpályása, Katona Mátyás.

– Egyértelműen az a célunk, hogy az első meccsen jó eredményt érjünk el, és a visszavágón a mi javunkra döntsük el a párharcot. Minden fejben dől el, nekik is meleg lesz, ahogy nekünk is, nyilván ehhez ők jobban hozzászoktak, de ha egyénileg és csapatként is megfelelő hozzáállással tudunk kimenni a pályára, akkor nem lehet gond – nyilatkozta még az indulás előtt Schön Szabolcs.

A csütörtökön 18 órakor kezdődő találkozót élőben közvetíti a Duna World.