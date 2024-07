Az időjárás megkímélte szombat este az autóverseny szerelmeseit. Napközben az a veszély fenyegette a Fehérvár Rallye mezőnyét, hogy olvadt aszfalton kell szórakoztatniuk a rajongókat, de a 19 óra utáni rajtnál már felhős ég, és ugyan fülledt meleg, de már nem elviselhetetlen forróság várt mindenkit.

A pilóták pedig meghálálták mindezt, hörögtek a motorok, robbantak a kipufogók, füstöltek a gumik, nyekeregtek a fékek, a rajongók pedig bőszen tapsoltak a Palotai úton rendezett szuperspeciálon. Főleg mikor a kis szöcske, vagy a zöld Lada motorja bőgött fel, de akkor sem maradtak csendben mikor a két BMW driftbemutatója után várni kellett kicsit, míg elült a gumifüst.

Ámde rendeztek szombaton gyorsaságit is, rögtön háromszor is megtették a szakaszt a pilóták és navigátoraik. Ezután Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt kettőse volt a leggyorsabb Skodájával, akik az abszolútot is vezetik. Mögöttük Német Gábor és Németh Gergely, valamint Klausz Kristóf és Papp Tamás állnak szintén Skodával.

A megyei versenyző Ifj. Fogarasi Attila és Toloczkó Péter abszolútban a 14. helyen áll, kategóriájában (ORB 2WD) viszont mindössze 8 tizedmásodperccel lemaradva második, így lesz miért tepernie vasárnap a móri pilótának és társának.