Az Alba Fehérvár KC női kézilabdázói már hétfőn megkezdték a felkészülést a következő szezonra. A távozó és érkező játékosok névsora ismert volt, egyedül a vezetőedző kilétét fedte eddig homály. Egészen szerdáig, mikor a klub bejelentette, hogy a montenegrói Suzana Lazovic ül le a kispadra.

A sajtótájékoztatón Mészáros Attila sportért felelős alpolgármester elmondta, reméli sikeresebb szezon elé néz a csapat, mint tavaly, és eléri az 5-8. helyek valamelyikét.

Balássi Imre erre annyit válaszolt, nagyon elégedett lenne ezzel a pozícióval, mert azt látni kell, hogy a magyar női bajnokság tovább erősödik, mindenki próbálja stabilizálni a helyzetét. Ráadásul a klub az önkormányzat és támogatók pénzéből tartja fent magát, nem tartozik anyagilag az élmezőnyhöz. Az Alba továbbra is a saját nevelésű játékosokra igyekszik támaszkodni, és ezen nem szeretnének változtatni. Mint elmondta, most is vannak a csapatba felkerülő, visszatérő és új játékosaik is a keretben. Új szakmai vezetővel is vágnak neki a szezonnak, aki igazából nem új, hiszen tavaly a kínai U20-as válogatott mellett dolgozott Fehérváron. De a legfontosabb, hogy a náluk játszó játékosok fejlődjenek.

Másodszor lesz a csapatnak olimpiai ezüstérmes vezetőedzője, Deli Rita után, de Suzana Lazovics emellett Eb- és BL-győztes is, akinek nem idegen Fehérvár.

– Két éve vagyok itt Székesfehérváron a kínai junior-válogatottal, ismerem a környezetet, ismerem a klubot, tudom, hogy az Alba nagy múltú egyesület, és szeretném tovább írni ezt a történelmet. A szezonbeli játékot illetve lépésről-lépésre szeretnék fejlődni. A felkészülés fő feladata, hogy a hat új- és a két utánpótlás korú játékos jó elegyet alkosson a már itt lévő maggal. A régiek pedig hozzák a motivációt amivel rendelkeznek, és ebből egy jó csapat formálódjon. Az első feladat az lesz, hogy a filozófiámat, az elképzeléseimet át tudjam adni a játékosoknak, és a rajtra olyan kohézió alakuljon ki a csapaton belül, ami megfelelő motivációval párosul és megfelelő eredményekkel. Ha olyan pillanatok, eredmények lesznek, amik nem illeszkednek az elvárásokhoz, mindenért felelősséget vállalok, a sikert viszont a játékosok érik el. Nagyon büszke vagyok és megtiszteltetés, hogy ezzel a klubbal dolgozhatok – mondta az új vezetőedző.