A forduló talán leggyengébb meccsét játszotta a Fehérvár Kecskeméten, és nem csupán azért, mert nem esett gól. A megállapítás pedig csak azért feltételes, mert a Ferencváros-Debrecen meccset elhalasztották egy későbbi időpontra.

Pető Tamás a meccs után elmondta, nem véletlenül játszottak visszafogottan.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai számunkra, hosszú túra után voltunk, ennek ellenére jól néztünk ki. Az első félidőben tudatosan átengedtük a teret a Kecskemétnek, a védekezésre fókuszáltunk, tartottuk a labdát, kicsit spóroltunk az energiánkkal, amiből jól jöttünk ki. A második félidőben megnyerhettük volna a mérkőzést, megvoltak a ziccereink, de ezeket elhibáztuk, sajnos ezek a mérkőzés kimenetelét befolyásoló döntések voltak. A Kecskemét otthonában egy pontot szerezni komoly fegyvertény, nagyon fizikális, erős csapat, nehéz ellenük játszani – értékelt Pető Tamás vezetőedző.

Tóth Balázs a kapuból jól látta, és nem is titkolta, hogy nem játszottak túl jól.

– Ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, és meg is nyerhettük volna. Több helyzetet alakítottunk ki, ezzel szemben a Kecskemétnek nem volt kidolgozott helyzete, csak egy-két átlövésük lecsorgó labdákból. Veszélytelenek voltak ma a kapura. A lesszituációs gól nagyon szomorú számunkra, visszanéztük az öltözőben és elég kérdéses a döntés. De mennünk kell tovább, mert szerdán már ott a Konferencia Liga és ott mindenképpen szeretnénk továbbjutni. Nem éreztem most frissnek a csapatot az elejétől kezdve, de szerencsére a Kecskemét sem esett nekünk annyira. Talán kicsit spórolósak voltunk a meccsen, bele lehetett volna tenni ebbe többet is, de ha szerdán sikerül nyerni a Sumqayit ellen, akkor ez a döntetlen Kecskeméten elfogadható. Játékban jobbak voltunk, több helyzetünk volt, ha nyerünk, a Kecskemét nem szólhatott volna egy szót sem. Most elkezdjük a regenerációt, hétfőn csak átmozgató edzés lesz, kedden egy meccs előtti tréning, és szerdán már megyünk bele a meccsbe. Utána pedig megint rövid idő lesz felkészülni a Diósgyőr ellen, de minden játékos ezt élvezi, ha háromnaponta vannak a mérkőzések. Reméljük sokáig leszünk ennyire elfoglaltak – nyilatkozta Tóth Balázs, a Fehérvár FC kapusa.