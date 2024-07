Több változás is történt a csapatnál a nyáron, ilyen volt az új vezetőedző, Pető Tamás érkezése is. Mennyire sikerült megtalálni a közös hangot?

– Nagyon gyorsan kialakult az összhang köztünk. Ebben nagy szerepet játszott az edzőtábor, sokat köszönhetünk annak, hogy tíz napot együtt tudtunk készülni, többször napi két edzéssel. Így el tudtuk sajátítani azt, amit ő kér a csapattól, viszont már az itthon végzett edzések is sokat segítettek.

Milyen játékot vár el a csapattól az új mester?

– Egy agresszív, csupaszív, megalkuvást nem tűrő játékot szeretne a pályán látni, amihez nyilván agresszív támadójátékot is kér tőlünk. Játékrendszert is váltottunk emiatt, de úgy érzem jól alakulunk.

Az új edző érkezése mellett több játékos is távozott a csapattól, de akadtak új érkezők is. Milyen most a csapategység?

– Úgy érzem továbbra is megvan a csapaton belül egy erős magyar mag, ami a minőségi külföldi játékosokkal kiegészülve egy nagyszerű egyveleg. Vannak tehetséges fiataljaink, akiket a stáb minden bizonnyal szeretne beépíteni a csapatba és remélem is, hogy sikeres lesz amit Pető Tamásék elterveztek.

Milyen célokkal vágnak neki az új idénynek?

– Nyilván szeretnénk a bajnokságban továbbvinni azt, amit az elmúlt bajnokság végén befejeztünk, csak természetesen egy másik arculattal. Emellett stabil teljesítményt akarunk nyújtani, hiszen az előző szezonban nagyon beragadtunk a bajnokság rajtjánál.

Az előző idény elején váltott csapatot és igazolt a Puskás Akadémiától a Fehérvárhoz. Hogy értékelné egy év távlatából a döntését?

– Azt gondolom, hogy jó döntést hoztam. Úgy éreztem, hogy szükség van egy kis környezetváltásra a karrieremben. Nagyon jól érzem magam a Vidinél.

A héten megkezdődik a munka, elég sűrű program vár a csapatra.

– Igen ez így van, nagyon sűrű lesz az elkövetkezendő időszak. Szerdán utazunk Azerbajdzsánba, ott kezdjük meg a Konferencialiga-selejtezőt, aztán vasárnap már a Kecskeméti TE otthonába látogatunk a bajnokság első fordulójában. Ahogy látom a stáb úgy alakította ki a felkészülést, hogy a csapat bírja ezt a kettős terhelést. Remélem, hogy ez így is lesz, voltak kemény edzéseink, jól nézett ki a csapat, szóval nagyon bizakodva várjuk a az első tétmérkőzést.