Mikor indult a pályafutása, egyáltalában hogyan lesz valakiből testépítő?

- Alacsony és vékony voltam, amikor 1992-ben elkezdtem, 158 centi vagyok, és 47 kilósan indult a pályafutásom. Kisebb-nagyobb megszakítások voltak, 1990-es évek első felében versenyeztem, ezt követően 2000-ben vettem részt egy megmérettetésen, majd 2016-tól. Voltam magyar bajnoki harmadik helyezett és sikerült 1996-ban megnyerni a legrangosabb viadalnak számító Budapest bajnokságot. Három évvel később még rövid felkészülés után elindultam a Super body elnevezésű versenyen, de aztán a családalapítás vált a legfontosabbá és befejeztem az aktív sportot.

Mennyit kell készülni egy-egy megmérettetésre, létezik-e külön edzésterv ilyenkor?

- A legfontosabb az étrend, lényegében egy-egy siker hetven-nyolcvan százalékban ezen múlik. Azért rettentően nehéz ez a sportág, mert itt egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszünk! A többi sportágban nincsen ennyire megszabva az étrend, de számunkra sokat jelent, szinte a legfontosabb, függetlenül attól, hogy az illető mennyit edz, illetve emellett milyen kiegészítőket fogyaszt.

Hogyan tudja magát karban tartani?

- Járok masszőrhöz, aki kellőképpen átgyúrja a testemet, s mivel már 51 éves vagyok, próbálok minél többet pihenni, ami nem minden esetben sikerül, mivel az élet többször is felülírja. A megfelelő minőségű alvás szükséges, amelynek legalább 8-9 órának kell lennie.

Megsüvegelendő, hogy 51 évesen még mindig küzd, ráadásul azért akadtak az utóbbi években igen erős edzés, illetve verseny nélküli időszakai, mi motiválta abban, hogy újra és újra visszatérjen a pódiumra?

- Aki egyszer ezt elkezdi, nem tudja abbahagyni! Feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy imádok edzeni, nekem nem kell semmilyen pörgető, ez az életem részévé vált. Nem utolsó sorban másoknak is szeretnék segíteni, illetve tudatosítani bennük, hogy meg lehet változtatni a testünket. Nem fontos ehhez versenyezni, mivel azért eléggé embert próbáló. Most például segítek egy ismerősömnek, aki hat hete azzal keresett meg, hogy hamarosan következik az esküvője, és szeretne leadni néhány kilót a súlyából. Hozzáteszem 104 kg-ról indult, és már csak 89. Csupán elmondtam neki, hogy milyen ételeket egyen, és minden nap 3-4 étkezését küldi nekem a Facebook messenger oldalán, hogy lássam mit eszik. Nem véletlenül szoktam mondani, hogy a színpadra viszem mindennemű tudásomat, ott megmutatom, hogyan nézek ki. Persze velem is előfordult az, hogy felszaladtak a súlyok, nemcsak így néztem ki. Akadt olyan időszaka az életemnek, amikor eléggé el voltam hízva, és 85 kg-t mutatott a mérleg.. Tudom azt, hogy miből mi lehet! Nagyon kevés az emberekben az akarat, sokan lelkiekben is segítségre szorulnak, és tudniuk kell azt, hogy mindenre képesek. Lényegében minden fejben dől el! Amikor jönnek a versenyeim, az még jobban megdobja az edzések és az étkezések számát. Van egy cél előttem, a színpadon fecske-nadrágban állok, és nem akarok „beégni", hogy nem úgy nézek ki, ahogyan kell. Hála Istennek ez nem történik meg, mert mindig ott vagyok az élmezőnyben. Egyáltalán nem mindegy, hogyan állunk fel a dobogóra, mert előfordul olyan is, akinek közel sem kockás a hasa...