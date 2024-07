Befejeződött a magyar U20-as női kosárlabda-válogatott felkészülése a korosztályos Európa-bajnokságra az elmúlt hétvégén. A csapat két felkészülési mérkőzéssel hangolt a tornára, Horvátországot látta vendégül a székesfehérvári MKOSZ Edzőközpontban.

A wbasket.hu beszámolója szerint hamar magukhoz kapták a lányok a kezdeményezést, öt perc elteltével pedig már 15-5-re vezettek déli szomszédaink ellen, az utolsó két perchez érve pedig már 27-7 volt a kiváló ritmust diktáló mieink javára az állás. A folytatásban a horvátok keményítettek védekezésükön, ami meg is hozta az eredményt, hiszen sikerült húsz pont alá zárkózniuk, de már a második etap elején visszaállt a nagyarányú különbség. A nagyszünetre sikerült fenntartania a lányoknak a jó játékot, Gyöngyösi Janka pedig átlépte a tízpontos határt is, az ő kosarával átlépte a csapat az 50 pontot, a szünetre pedig 52-28-as állásnál vonulhattak a felek.

A fordulás után sikerült 57-28-ra ellépni, de a horvátok ekkor kapcsoltak egyet a fokozaton, és egy 13-2-es rohanással szépítettek, így 59-41-nél Tursics Krisztián időt kért. A harmadik negyedet végül 19-14-re megnyerték, de így is húsz pont környékére nőtt az utolsó felvonásra a két csapat közti különbség a mieink javára. Ekkor már bő rotációt alkalmazott a stáb, 23 percnél többet egy játékos sem töltött a pályán. A védekezés a végére némileg fellazult, de így is 79-63-as sikert aratott a magyar U20-as női kosárlabda-válogatott Horvátország ellen a hétvége első, szombati találkozóján.

Vasárnap aztán kissé pontatlanul kezdtek a mieink, de így is sikerült sikerült meglógni és az első tíz perc végére egy nyolcpontos különbséget kialakítani, 12-20. A szünet után sikerült kilenccel meglógni, de ekkor Horvátország nagyon jó sorozatot épített fel hármasokból és 24-27-re zárkózott, a félidőben pedig minimális, négy pont volt a különbség, 26-30.

A nagyszünet után rögtön érkezett egy magyar hármas Katona Boglárka részéről, 33-41 is állt az eredményjelzőn, de a horvátok csak nem akartak leszakadni és felzárkózott. Olyannyira megközelítették déli szomszédaink a mieinket, hogy 41-45-ről egy 5-0-s rohanással 46-45-re fordítottak az utolsó tíz perc előtt. A hátralévő időben aztán sikerült összekapnia magát a lányoknak és bár nem olyan simán, mint szombaton, de vasárnap is diadalmaskodtak és legyőzték Horvátországot, 61-66.