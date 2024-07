Húsz NB I-es találkozó után a fehérváriak javára billen az örökmérleg, 7 KTE-győzelem, 3 döntetlen és 10 Vidi-siker a történelemkönyvekben..

Az immár Pető Tamás irányította Vidi a nyári felkészülés során veretlen maradt, az edzőmeccseit 4 győzelemmel és 1 döntetlennel zárta, majd a Konferencia Ligában csütörtökön idegenben hátrányból 2-1-re nyert az azeri Sumqayit otthonában, egy órát emberelőnyben futballozva.

A Kecskemét KTE tavaly elsősorban otthon volt veszélyes ellenfél, hiszen pontjai csaknem háromnegyedét – 45-ből 33-at – a Széktói Stadionban szerezte meg. Tíz hazai győzelménél csak három csapat tudott többet felmutatni a mezőnyből.

A mostani mérkőzés elég álmosan kezdődött, negyed óra után mindössze két szabálytalanság szerepelt a statisztikákban, a kapukat még csak meg sem célozták a csapatok. Az első kísérlet Pálinkástól érkezett a 18. percben, de annyira volt veszélyes, hogy szívbetegek is végignézhették orvosi felügyelet nélkül is. A 20. percben aztán Lukács lőtt távolról, messzire. Az első Vidi-helyzet két perccel később érkezett, egy szépen kijátszott akció végén Schön lőtt kapu fölé 14 méterről. A 25. percben Zeke beadása után Serafimovról Pálinkás elé pattant a labda, aki egyből kapura lőtt, Tóth nagyot védett, de a 32. percben már nem kellett ekkora bravúr Nikitscher távoli lövésénél. A szünet előtt Pető szerzett labdát a szögletzászló környékén, majd az alapvonalnál szépen tört be a 16-oson belülre, éles szögből próbálta meglepni Kersákot, aki azonban nagy vetődéssel hárított.

A szünet után kicsit durvultak a hazaiak, Szűcs Kornél Petőt rendezte le, vérzett az orra is, Kovács Barnabás pedig Schönt talpalta le. Mindeközben Kovács Mátyás beadását Csongvai 11 méterről, nagy helyzetben kapu fölé vágta. A 69. percben Christensen beadása után Gradisar talált a hazai kapuba, de a partjelző lest jelzett, és sajnos a VAR is. A 82. percben Spandler és Belényesi fejeltek össze a levegőben, mindkét játékost ápolni kellett. Négy perccel a rendes játékidő letelte előtt Huszti talpalta le ellenfelét, rögtön villant a piros. Az ápolások és a kiállítás miatt 10 perc hosszabbítás zárta le a találkozót, amit egy lökdösődés és egy veszélyes Schön lövés színesített. Legközelebb futballból kérnénk szépen egy picivel többet.