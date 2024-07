A versenyigazgatónak mostantól nem lehetősége, hanem kötelessége megszakítani a versenyt, ha tiltott helyen tartózkodnak és életveszélyben vannak a nézők. Ez mostanáig lehetőség volt, mostantól kormányrendeletbe foglalt kötelesség a rallye versenyeken.

Mészáros Attila, Székesfehérvár MJV sportért felelős alpolgármestere is köszöntötte a mezőnyt.

– Éppen tegnap hagyta el 47 ország atlétája a várost a Gyulai Memorial után, máris újabb eseményt rendezhetünk, hiszen a ralibajnokság újabb fontos állomása Székesfehérvár. Talán az időjárás nem a legideálisabb, de remélhetőleg így is jó verseny lesz. Évek óta beszélünk egy városi szakaszról, de azt nehéz lenne megvalósítani, éppen ezért kiváló a Palotai úti szombat esti szuperspeciál, ami 4-5 ezer embert szokott megmozgatni. Ezúton is köszönet jár a versenyzőknek, hogy vállalják ezt a plusz dolgot, hiszen ez nem a verseny része, de azért, hogy a rajongók testközelből láthassák őket, ezt is bevállalják. Viszont ismételten szeretném én is felhívni mindenki figyelmét, hogy csak a kijelölt helyekre menjenek biztonsági okokból, és azt is tartsák szem előtt, hogy a szakaszok egy része természetvédelmi terület, külön szabályokkal. A legfontosabb, hogy a versenyzők balesetmentesen versenyezzenek, a nézők pedig jól szórakozzanak.

Fehérvári Csaba a névadó szponzor HUMDA képviselője hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy olyan új partnereket és vállalkozásokat találjanak, akiknek köszönhetően újra régi fényében csilloghat a sportág.

– 13-án szombaton egyetlen 17 km-es gyorsasági szakasz lesz a Vértesben, ahol több nézői pont is kialakításra került, ahol mind a biztonsági, mind a zöldhatóság kéréseit is figyelembe vettük. A nézőket nyomatékosan arra kérjük, csak és kizárólag a kijelölt pontokra menjenek. Mert ha a közönség részéről nincs fogadókészség, akkor megtörténhet a baj. A nézők együttműködése nélkül ez nem megy – hívta fel a figyelmet Lakatos Róbert, a Laroco Motorsport képviselője, a Székesfehérvár Rallye szervezője.

A sajtótájékoztatón részt vett Turán Frigyes rallye pilóta és navigátora Zsiros Gábor is, akik elmondták, hogy külön edzésekkel készültek a nagy forróságra. Wirtman Ferenc, a Historic szakág képviselője is felhívta a figyelmet az izotóniás italok fontosságára, míg Baksai László, a Rallye2 képviselője ezen a hétvégén is a motorhibával küzdő Ladával száll majd szembe a modern sportkocsik nyújtotta kihívásokkal.

A szervezők elmondták, hogy a Sóstói Stadion parkolójában, a Csíkvári úton a rallye szervizpark ingyenesen látogatható, külön gyerekprogramokkal is várnak mindenkit. Valamint arra is felhívták a nézők figyelmét, hogy az extrém meleg miatt, mindenki felkészülten érkezzen, sapka, kalap lehetőleg mindenkinél legyen, keressék az árnyékos helyeket és gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről.

A Fehérvár Rallye pontos programját és az útvonalakat ide kattintva találják.