A tavalyi évben a Kiskút TK női teniszcsapata nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 4-1-re legyőzte az MTK-t és megnyerte a Szuperligát. A csapat az idén is elindul a megmérettetésen, amelyeket ismét nagy reményekkel várhat.

– A tavalyi csapatunkból ketten nincsenek most itt. Badics Mila az USA-ban egyetemista, most nem tudott hazautazni, míg Lukács Vanda szült. Új játékost nem igazoltunk, két új fiatalunk azonban van Ruzsinszky Hanna és Nyúl Csenge személyében – kezdte gondolatait lapunknak Fehér Tamás, a csapat vezetője. Hozzátette, mindig örülnek annak, hogy a a Kiskút fiatal, 16, 17, 18 éves játékosai is ott lehetnek a Szuperligában, és akár meccset is kaphatnak.

A tavalyi évben a csapat a román Giulia Popát nevezte légiósnak, idén azonban egy orosz teniszezővel állnak majd ki.

– A Szuperliga másnapján kezdődik a budapesti WTA-torna, emiatt sikerült megegyeznünk Maria Tyimofejevával, így idén ő lesz a légiósunk. Ebben nagy segítségünkre volt Tóth Amarissa, akivel egyébként nagyon jó barátnők – folytatta gondolatait a csapat összetételével kapcsolatban Fehér Tamás. A csapat vezetője kiemelte, a szlovák Kristina Kucova is itt lesz velük, aki évek óta mindig hűségesen jár a Kiskúttal versenyezni, és már a hétvégi, Budapest Honvéd elleni meccsen is bevethető lesz, amikor az orosz légiós még nem.

Maria Tyimofejeva jelenleg a 102. helyen áll a WTA-világranglistán, áprilisban azonban belépett a TOP100-ba is, a 93. helyen jegyezték akkor. Egyszer nyert tornát a WTA Touron, egy évvel ezelőtt Budapesten, így szép emlékek kötik Magyarországhoz. Idén az Australian Openen nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét, ahol a selejtezőből indulva egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ott pedig a jelenleg TOP20-as Marta Kostyuk tudta csak megállítani.

A Kiskút TK ebben az évben a Budapest Honvéd SE-vel és a szegedi Gellért SE-vel került egy csoportba. Az első mérkőzést vasárnap játssza majd a csapat a Gubacsi Zsófi Tenisz Klubban 10 órától.

– Szeretnénk bejutni idén is a négyes döntőbe természetesen, azonban nem lesz könnyű dolgunk – mondta a csapatvezető. A Honvéd ellen egy nagyon izgalmas mérkőzésre számít, hiszen a keretükben ott van Szabanin Natália, akit egy rendkívül tehetséges játékosnak tart, valamint Udvardy Luca is, aki 2022-ben döntőt játszhatott a juniorok közt Wimbledonban. Hozzátette, a hármas számú játékosuk, Kis-Czakó Eszter is jó teljesítményt tud nyújtani, így a dolguk nem lesz egyszerű, de nyerni fognak, viszont figyelniük kell. Arról is beszélt, nagy valószínűséggel ezen a találkozón biztosít lehetőséget a fiataljainak is.