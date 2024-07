Fehérvár FC – FC Hebar

5-2 (1-1)

Kranjska Gora, 50 néző

Fehérvár FC: Tóth B. (Veszelinov, 61.) – Melnyik (Huszti, 77.), Szerafimov, Spandler, Schön – Csongvai, Bedi (Larsen, 73.) – Katona (Babos, 70.), Christensen (Stefanelli, 65.), Kastrati (Pető, 50.) – Gradisar (Kovács P., 65.). Vezetőedző: Pető Tamás

FC Hebar: Rosa (Debarliev, 46.) – Zbun, Penchev, Kabov, Mihaylov, Raynov, Nikolaev (Krastev, 46.), Pehlivanov, Fonkeu, Makni, Tartov.

Gól: Christensen (14. - tizenegyesből), Katona M. (54.). Pető (69.), Larsen (80.), Kovács P., 86. ill. Kabov (17.), Mihaylov (63.)

A Vidi július 8-án utazott el a szlovéniai edzőtáborba, ahol első meccsét a szerb Cukaricki alakulatával játszotta volna. A program azonban változott, így került a fehérváriak útjába bolgár élvonal 13. helyén zárt FC Hebar.

A piros-kékek a július 25-i Konferencia-liga rajtjára készülnek, az azeri Sumgayit vendégként térnek vissza a nemzetközi porondra. A Vidi táborában a legutóbb Zalaegerszegen futballozó Bedi Bence, valamint a szintén a ZTE-től kölcsönvett szélső védő, Huszti András is ott vannak.

„A klubnak és nekem is nagy lehetőség, hogy egy nemzetközi kupasorozatban is pályára léphetünk. A személyes célom pedig, hogy bekerüljek a csapatba, szeretnék stabil és meghatározó tagja lenni az együttesnek.” – fogalmazott a klub honlapján Bedi Bence, aki a bolgárok ellen máris a kezdőben találta magát. Az Ajka ellen legutóbb kezdő Pető Milán helyén szerepelt a középpályán.

A fehérváriak szálltak be jobban a meccsbe, veszélyesebben futballoztak, s a 14. percben Bedi harcolt ki egy büntetőt. A középpályás elhúzta a labdát a kapus mellett, az ő lábát pedig a hálóőr kaszálta el. Tobias Christensen a kapu jobb oldalába lőtte a tizenegyest, 1-0. Hamar egalizáltak a bolgárok, a Hebar legértékesebb játékosa, Atanas Kabov 8 méterről volt eredményes, 1-1. A szünetig kiegyenlített volt a játék, a legnagyobb lehetőség Melnyik előtt adódott, de a kapu mellé durrantott.

Az 50. percben cserélt először Pető Tamás, fiát, Milánt küldte be, aki tevékenyen vett részt a fehérváriak újabb vezető találatának előkészítésében. A kapus hibáját kihasználva Pető Milán Christensen elé tette a labdát, a norvég lövését védte a bolgárok hálóőre, majd Katona Mátyás érkezett és közelről a hálóba helyezett, 2-1. A 63. percben aztán megint egalizáltak a bolgárok. Kiharcoltak egy szabadrúgást a bal oldalon, s Veszelinov nem tudta fogni Mihaylov rövidsarokra érkező lapos labdáját, 2-2. Az egyenlítő gól után Csongvai szólalkozott össze egy Hebar-játékossal, majd Pető Milán csillapította a kedélyeket a 69. percben. Csongvai Áron hosszú indításával lépett ki a Vidi 19 éves középpályása, s a kifutó kapus mellett helyezett a hálóba, 3-2. Fölényben játszott a Vidi, egyre csak rohamoztak a fehérváriak, Melnyik és Bedi lövése, majd Kovács Patrik perdítése is alig kerülte el a kaput. Tíz perccel a találkozó vége előtt az egyre jobb formába lendülő belső védő, Kasper Larsen döntötte el a meccset: a most középpályára beszálló dán 32 méterről bombázott a jobb felsőbe, 4-2. A bolgárok kipurcantak, s egy formás akció végén Kovács Patrik adta meg a kegyelemdöfést, kapufás gólt rúgott, 5-2.