– Izgatottan várom az első bajnoki mérkőzésünket, amit egy nagyon jó felvezetés előzött meg a Konferencia Ligában, a csütörtöki találkozó egyértelműen pozitív tapasztalat volt számunkra. Vasárnap este egy olyan csapathoz látogatunk, amely üde színfoltja a magyar labdarúgásnak. Nagy szurkolójuk voltam eddig a meccsig, és a mérkőzés után is az leszek, vezetőedzőjükkel, Szabó Pistával együtt járunk a pro licences képzésre, sokat beszélgetünk, de a barátságot erre a meccsre mindketten félre tudjuk tenni. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, ellenfelünk szervezett csapat, amit évek óta bizonyítanak és sikeres szezonok vannak mögöttük. Nehéz dolgunk lesz, de biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk nehezíteni ellenfelünk dolgát és egy jó meccset láthatnak majd a szurkolók. Félig viccesen azt mondhatom, hogy szerencsére a hazautunk egy kicsit jobban és rövidebbre sikerült, mint az odaút Azerbajdzsánba, de így is nagyon hosszú utazások vannak mögöttünk. Ennek ellenére az edzésen azt láttam, hogy mindenki friss, 100%-os erőben vannak a játékosok és nagyon motváltan várjuk a bajnoki rajtot. Nagyon bízom benne, hogy sikerül jó eredményt elérnünk Kecskeméten is – nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Pető Tamás vezetőedző.