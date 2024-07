– Mindkét félidőben vegyes csapatokkal álltunk fel és elég sok fiatal kapott lehetőséget. Elsőre még kicsit akadozott a játék, de voltak jó dolgok is, jó volt újra a pályán lenni. Kicsit sajnálom, hogy a végén büntetőből kaptam egy gólt, de szerintem sikerült jó dolgokat is csinálom az egy félidő alatt – kezdte gondolatait az SKN St. Pölten elleni felkészülési mérkőzéssel kapcsolatban Pécsi Ármin.

A fiatal kapus az előző idényt követően úgy érzi ki tudta magát pihenni, jól érzi magát, most pedig a munkával foglalkozik.

– Jó formában érzem magam, jó volt a pihenő idő is. Természetesen még azért kell finomítani, de szerencsére van időnk még a tétmeccsekig és azon fogunk dolgozni, hogy minden tökéletes legyen amire kezdődik a bajnokság – mondta jelenlegi állapotáról a futballista.

Pécsi Ármin az NB I után a nemzetközi porondon is bemutatkozhat, hiszen a Puskás Akadémia FC előbb július 25-én, majd augusztus 1-én is pályára lép a Konferencia-liga-selejtezőjének második körében az ukrán Dnyipro-1 ellen.

– Még különösebben nem agyaltam ezen, sok idő van még addig. Próbálok most magamra fókuszálni, hogy addigra a legjobb állapotban lehessek és jó teljesítményt tudjak nyújtani, ha lehetőséget kapok. De természetesen azt várom már, hogy európai kupameccsen is pályára léphessek és ott is bizonyíthassak – fogalmazott a fiatal játékos.

A tavaszi álomszerű debütálás és nagyszerű teljesítmény után idén is szeretné megőrizni helyét a Puskás Akadémiánál a kapus.

– Ebben a szezonban is szeretném én védeni a Puskás Akadémia kapuját. Személyes célom, hogy jó, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsak az idény során és meghatározó tagja szeretnék lenni a csapatnak, ezzel is hozzásegítve az együttest, hogy minél jobb eredményeket érjen el – zárta gondolatait Pécsi Ármin.