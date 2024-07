A kölcsönben Csákváron futballozó játékosról lassan egy hete suttogták, hogy Fehérvárra igazolhat, de most már hangosan is kimondták.

A Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC megállapodásának értelmében kölcsönbe érkezik a Vidihez a középpályán bevethető, utánpótlás-válogatott Ominger Gergő.

Ominger Gergő 2002. szeptember 25-én született Győrben. A Rába-parti városban kezdett el futballozni, 2008 és 2017 között a győriek utánpótlás-játékosa volt, majd 17 évesen a Puskás Akadémiához igazolt. Végigjárta a felcsúti utánpótlás-csapatokat, a 2020/2021-es szezonban két mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, majd 2021-től kölcsönben Csákváron szerepelt. Három szezon alatt 58 mérkőzésen 5 gólt és 3 gólpasszt szerzett a Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő együttesben.

Sokszoros utánpótlás-válogatott, tagja volt a 2019-es Európa-bajnokságon 5. helyen végzett, így világbajnoki kvótát szerző U17-es magyar labdarúgó válogatottnak is.

– Nagyon régóta követem a labdarúgást, egész kisgyerekkorom óta. A Videoton mindig is egy patinás klub volt az NB I-ben. Nekem nagyon szimpatikus a klub, a játékosok, a stadion, és az egész közeg, ezért is választottam Fehérvárt. Bandár Csabival és a Tóth Balázzsal játszottam együtt több-kevesebb ideig, rajtuk kívül is ismerem a többieket, de velük még nem volt szerencsém együtt játszani. Középpályán bármelyik poszton bevethető vagyok, de őszintén szólva középen, a 8-as pozícióban érzem magam legjobban, de ha védekező-, vagy támadó középpályást kellett játszanom, ott is igyekeztem a legjobbat nyújtani. Sikeres évet szeretnék egyénileg és csapatszinten is, jó lenne minél előbb végezni a tabellán , egyénileg pedig góllal és gólpasszokkal segíteni a csapatot. Minden gyerek, minden futballista álma, hogy európai kupaporondon szerepeljen, szerencsére ez idén megadatik, reméljük egészen a csoportkörig jutunk és boldoggá tesszük a szurkolókat – nyilatkozta a Fehérvár FC legújabb igazolása.