Egyáltalán nem mondható rossznak ezidáig a fehérváriak nyári szereplése – a felkészülési meccseket, valamint a Konferencialiga és a Kecskemét ellen bajnokit figyelembe véve még veretlenek az új szakvezető Pető Tamás irányításával.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Egy héttel ezelőtt a Mehdi Huseynzade Stadionban, bár nem indult jól a találkozó, de a piros-kékek fordítottak, és 2-1-re nyertek, miután Sabuhi Abdullazade találatára Tobias Christiansen és Spandler Csaba válaszolni tudott. Amennyiben abból indulunk ki, hogy egy hosszú, nehézkes utazás után egy eléggé sötét lónak számító ellenfél és egy korai hátrány után kerekedett felül idegenben a párharc első mérkőzésén a Fehérvár feltétlenül nagyszerű teljesítmény. Ám, ha arra gondolunk, hogy hatvan percen keresztül egyetlenegy gólos előnyt sikerült kicsikarni, akkor talán több is lehetett volna ebben a meccsben. Az azért szemmel látható volt, hogy a vezetés megszerzése után kissé visszafogta sebességét a Vidi, és megelégedett a fordítással, az idegenbeli győzelemmel. Abban reménykedhetünk, hogy az elég lesz a hazai visszavágóra, valamint még egyszer sikerül felülmúlni a Sumqayit csapatát.

A szurkolók egyöntetű véleménye, hogy hasonló játékot várnak a nyár folyamán átalakuló, és alig 24 éves átlagéletkorú Viditől ezen az összecsapáson is.

Mindenesetre rendhagyó volt a Fehérvár FC mérkőzés előtti sajtótájékoztatója, hiszen az új vezetőedző, és a csapatkapitány, Csongvai Áron először találkozott ebben az idényben Sóstón a sajtó képviselőivel.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok – vágott bele Pető Tamás. – Sokat futó csapat az ellenfelünk, oda kell figyelnünk! Cél a továbbjutás, és persze a győzelem. Jól sikerült az első meccs, nálunk van az előny, de naivak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy megvan a továbbjutás. Itt még nem tartunk, és valóban oda kell figyelnünk, hiszen az azeri csapatok megmutatták, hogy hol tartanak, a múlt héten négy együttesükből három is győzött. Tényleg tisztelni kell őket, ezzel együtt csak a győzelem az elfogadható számunkra!

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Szó esett arról, hogy az első mérkőzésen nem úgy ment a Vidinek a játék, ahogy eltervezték.