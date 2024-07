Ahogy arról korábban beszámoltunk a Puskás Akadémia július 25-én idegenben, vélhetően semleges pályán, majd augusztus 1-én hazai környezetben léphet pályára a Konferencia-liga-selejtezőben, ahol az ukrán Dnyipro-1 lesz az ellenfele. A legfrissebb ukrán sajtóhírek szerint viszont nagyon kérdéses, hogy végül megrendezik-e a találkozót, hiszen az ukrán klub már csak papíron létezik a beszámolók szerint.

– Elérkezett az X-nap, ismertté vált a Dnyipro-1 sorsa – fogalmazott a sport.ua a legújabb, Dnyipro-1-ről szóló hírében. A lap ebben azt taglalja, hogy úgy értesült megszűnik az együttes, amely az elmúlt időszakban befektetőt keresett, viszont nem járt sikerrel. Ennek köszönhető, hogy a 2015-ben alapított együttes az FK Dnyipro sorsára jut, amely 2018-ban jelentett csődöt. A sport.ua továbbá arról is beszámol, hogy a klub jelenlegi játékosai nem mennek edzőtáborba, össze sem gyűlnek és új csapatot keresnek maguknak. Ráadásul, még a döntést sem fogják bejelenteni, hiszen nincs aki ezt megtegye.

A Dnyipro-1 a hírek szerint a múlt héten bejelentette, hogy az érintettek teljes bérét kifizeti, azonban ez végül nem történt meg, a játékosok és a stábtagok is az összeg csak egy kis részét kapták meg.

Érdekesség, hogy az ukrán csapat július 6-án, szombaton a Vorszkla Poltava ellen játszott volna felkészülési mérkőzést, viszont ezt is törölték. Érdemes azt is kiemelni, hogy amikor június 25-én bemutattok olvasóinknak a gárdát akkor a transfermarkt.de adatai alapján 21,7 millió euró volt az értéke – amely közel tíz millió euróval volt több, mint a Puskás Akadémiáé – most azonban csupán 9,55 millió eurót kóstál a 15 főre redukálódott keret.