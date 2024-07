Felhős idő, 25 fok, és gyér számú nézősereg várta a csapatokat a Bledi-tótól pár perc sétára lévő sportközpontban. A Fehérvár FC legutóbbi felkészülési meccsén a szlovén NK Dekanit győzte le 1-0-ra, a mai ellenfél, a Göztepe két év második vonalbeli szereplés után a 2023/2024-es évadban elért 2. hellyel jutott vissza az élvonalba.

A találkozó játékvezetője Andrej Žnidaršič volt, akinek munkáját asszisztensként Matej Žunič és Nik Jošt segítette.

A mérkőzés első perceiben csak messziről barátkozott a labdával a Fehérvár FC, talán a 10. percben már meg tudták volna mondani, hogy borostás -e a törökök kapusa, de a szeme színét még ekkor sem. Viszont mikor végre kicsit tempót váltott a Vidi rögtön történt is valami. Katona Mátyás szaporázta meg a lépteit a jobb szélen, középre adott Christensenhez, akit két védő együttesen szerelt keményen a 16-oson belül, a bíró sípja azonban teljes joggal néma maradt. A következő támadásban is ugyanaz a két fehérvári volt a két főszereplő, és persze a törökök kapusa. Christensen a félpályától jó ütemben ívelt Katonához, aki középen kiugrott, és őt tarolta le egy büntetőért Özcimen. Christensen futott neki a letett labdának, és a bal felsőbe bombázott, 1-0. A második találatra sem kellett sokat várni. Ugyan előbb egy ígéretes helyről elvégzett szabadrúgásból Csongvai rosszul célzott, de pár perccel később Melnyik passzolt ki a szélre Katonához, beadásába csak beleügyetlenkedett a török védő, a megpattanó labdára Christensen csapott le, és közelről elpöckölte a kapus mellett a bal alsóba, a 22. percben már 2-0. A Göztepéből António volt a legaktívabb, ő futott be egy lehetetlennek tűnő labdát, amit középre adott és Tijanic lövését tolta fölé Tóth Balázs. A szögletből Jorge Héliton fejelt nem is olyan kevéssel a bal felső mellé. Ezután Gradisarnak volt egy veszélyes lövése, amit a kapus a jobb alsónál védett, de mint kiderült les előzte meg a lövést. Hogy ne fulladjon unalomba a meccs, arról Serafimov gondoskodott, aki a 16-oson belül kézzel tette maga elé Antonio beadását. Utóbbi végezte el a büntetőt, lövése a bal oldali kapufát találta el, a kipattanót Ildiz lőtte a jobb alsó sarokba, 2-1. Ezután is Tóth Balázs kapuja előtt volt nagyobb forgalom, Tijanic lövése egy blokkoló lábról pattant José Cardoso elé, akinek 7 méteres lövését Tóth ütötte szögletre bravúrral. Egy kontra után Katona tekert ballal csúnyán a kapu mellé, majd a félidő vége előtt a 16-os sarkától legurított szabadrúgást Tijanic tekerte a büntetőterületen belülre, és Kanatsizkus 11 méterről sarokkal beleérve a jobb felsőbe varázsolta a labdát, 2-2.