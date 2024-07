A Fehérvár két győztes meccs után érkezett Lengyelországba, de így sem ő számított esélyesnek. Főleg azért, mert a Panthers korábban már Fehérváron is megmutatta oroszlánkörmeit.

Ennek ellenére erősen kezdett az Enthroners, Jack Mangel első öt passza hibátlan volt, ezekből 37 yardot haladt a csapat, különösen Nathaniel Robitaille 26 yardot érő elkapása volt Pazar teljesítmény. Utána kicsit döcögősebben haladt a támadás, de Leonardo Sophoclis is beszállt az elkapósdiba 12 egységgel. Végül mégis be kellett érni csupán mezőnygóllal, de sarok Zsombor nem hibázott,0-3. Ígéretes kezdés, majd a védekezés is jól működött, Josiah Norwood keveset passzolt, azt viszont jól, Dawid Brzozowski futásait pedig nagy nehézségek árán sikerült megállítani, újra a Fehérvárnál a labda. Ám tragikusra sikerült ez a labdabirtoklás, két rossz passz Mangeltől, egy futás majd 5 yardos büntetés, ráadásul Begad Abdelhalim puntja után Devan Burrell visszahordta a labdát az Enthroners célterületére, Jakub Aldas extrája is érvényes, 7-3.

Újra próbálkozhatott tehát a Fehérvár, de nem sikerült olyan jól kezdeni a második negyedet, mint az elsőt. Mangelnek csak a rövid passzok sikerültek, Tóth Nándor ebből kettőt elkapott, de végül egy korai beindulás a támadófaltól, és az ezzel járó 5 yardos büntetés ezt a rohamot is rövidre zárta. Szerencsére a Wroclaw is hasonló forgatókönyvből dolgozott, továbbra is Norwood és Brzozowski főszereplésével, hasonló sikerrel, mint a Koronázók. Akik viszont a biztató kezdés után újra a szezon mélypontján tapasztalható, fantáziát még csak nyomokban sem tartalmazó támadójátékot hozták a következő labdabirtoklásnál. Négy próbálkozásból 1 yardot haladva. Ennél sokkal jobban mutatott a Panthers támadása, bár ők sem sokat variáltak, de az legalább működött. Egészen pontosan Brzozowski futásai, aki öt futásból 56 yardot pakolt a közösbe, az akciót egy 32 yardot touchdownt érő futással lezárva, Aldas is sikeres, 14-3. A Koronázók lemásolták az előző „rohamukat”, négy játék, 1 yard. A Wroclaw viszont rákontrázott, mert három játékból újabb touchdown következett, Norwood keze elsült, Matt Cole 23 yardos elkapása végén már ünnepelhetett, Aldas még mindig hibátlan, 21-3. A Fehérvár következő játéka egy futás volt, de Tóth Levente kezéből kiütötték a labdát, jöhetett újra a Wroclaw. Ebből a rohamból egy sikertelen mezőnygól-kísérletre futotta, ám a Koronázók fél percig sem birtokolta a labdát, és a félidő vége előtt még egyszer megindulhatott a Panthers. És a szünetig megmaradt 38 másodperc elég volt nekik egy újabb hatpontosra, Cole mellett Adria Botella Moreno szedte le a levegőből a labdákat, utóbbi 13 yardosa már az Enthroners területén, Aldas jutalomrúgása után 28-3 a félidő.