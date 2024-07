Legutóbb azt mondta lapunknak, mindent megtesz azért, hogy ott legyen az Európa-bajnokságon, ez pedig sikerült. Milyen élményekkel gazdagodott, hogy élte meg a tornán való szereplést?

– Úgy érzem mindent megtettem tavasszal, hogy ott lehessek az Európa-bajnokságon, és végül Marco Rossi be is hívott a válogatott keretbe. Jó szezonon voltam túl úgy érzem. Megmondom őszintén az egyik szemem sír, a másik viszont nagyon örül. Ott voltam az Eb-n, két meccsen pályára is léphettem, de van bennem egy kis hiányérzet, hogyha többet játszok akkor úgy érzem, hogy volt még bennem amit ki tudtam volna adni magamból a pályán. Viszont mindenképp pozitívan fogom fel ezt az Európa-bajnokságot. A másik része pedig az, hogy csalódás volt, hogy nem jutottunk tovább, mind a csapat számára úgy számomra is. Pár éve viszont el se tudtam volna képzelni azt, hogy ott legyek egy Európa-bajnokságon, és hogy játsszak is. Mindenképp pozitív volt ez az elmény, tapasztalat.

A csapattól tíz napos pihenőt kapott az Európa-bajnokság után. Mennyire sikerült kipihenni a fáradalmakat és feltöltődni?

– Még az Eb előtt volt egy bő hetem, hogy egy kicsit felkészüljek fejben a kihívásra. Miután hazajöttünk volt tíz napom, hogy egy kicsit a családdal pihenhessek, de ez inkább aktív pihenő volt a gyerkőccel. Remélem még máskor is megadatik az, hogy ilyen kevés szünetem legyen, de egyébként is olyan vagyok, hogy a szünetben sem állok le. Aktív pihenőm volt, megpróbáltam minél jobban felfrissülni fejben, ami részben sikerült, részben annyira nem. Ez a LASK Linz elleni meccsen is meglátszott, egy kicsit frusztrált voltam, nagyon gólt akartam szezni, de nem jött össze, viszont próbálok a feladatomra koncentrálni.

Hogy értékelné az ausztriai edzőtábort?

– Úgy érzem nagyon jó edzőtáboron vagyunk túl. Nagyon jó körülmények fogadtak minket, voltunk már itt, így tudtuk, hogy mi vár ránk. Fel tudtunk készülni, amit elterveztünk azt véghez is vittük szerintem. Lekopogom, a sérülések is elkerültek minket szerencsére, persze egy-két betegség volt, de nagyobb gond nem. Szerintem mindenki kész lesz a jövő heti rajtra, úgy érzem készen állunk a feladatra.