A Seamen első támadása a pihenő után gyors véget ért, de ezt szinte pontosan lemásolták a fehérváriak is. A Seamen következő támadását Jebrai Regan zárta le, mikor úgy betakarta Bronkhorstot, hogy az csak pislogott. A punt után saját 7 yardosáról indulhatott az Enthroners, de oldottak meg ma már ennél nehezebb feladatot is. És ezt sem okozott gondot, Czirók Márton elkapásával indult és azzal is zárult a támadás, utóbbi egészen parádés, 58 yardos játék volt, Sarok is tette a dolgát, 27-3. A folytatás is meseszerűen sikerült, Bronkhorst passzát ezúttal Roedion Henrique lopta le a levegőből. A labdaszerzést követően nem sokat haladt az Enthroners, de az óra azért szépen lassan pörgött, és a Koronázók védelme is eredményesen terrorizálta a Matrózok támadósorát. A játékrész vége elég kaotikusra sikerült, előbb a punt nem sikerült a Seamen csapatának, így mindössze pár yard kellett volna a Koronázóknak az újabb touchdownhoz, de 1 yardra a gólvonaltól elvesztették a labdát, és a milánói védelem szerezte azt meg.

A zárónegyed elején Jocques Crawford futásaival faragta a távolságot a vendégcsapat, de a félpályánál ő is elveszítette, és ezúttal az Enthroners védelem volt résen, ismét a hazaiaknál a labda. Csakhogy ezúttal Mangel passzolt figyelmetlenül, interception a vége, amit Zachary Blair neve mellé írtak be. Gyors labdabirtoklás csere ide-oda, újra jöhettek az olaszok, aminek viszont touchdown lett a vége, Bronkhorst lézerpontos passza Nicolo Pulsinellinek, majd Felli extrája után 27-10. A milánói pontszerzés kicsit megzavarta a hazaiakat, akik egy játékossal kevesebben álltak fel a kirúgáshoz, Joe Ashfiled időt is kért, és a nézőtéren is jól hallható angol káromkodások közepette teremtette le játékosait. Ennek az lett az eredménye, hogy a következő támadásnál pedig egyel többen voltak a pályán, teljes a zűrzavar. Szerencsére már csak hét perc volt hátra. De a balszerencse áradása csak folytatódott. Milánói puntból milánói touchdown, ilyet is ritkán látni, de a hazaiak visszahordója hozzáért a labdához, és a menet közben eleredt eső miatt továbbcsusszant labdát a Seamenből érték el először, Felli jutalomrúgása jó, 27-17. Nem sok volt már hátra, gond viszont volt dögivel, de nagyobb baj már nem történt, a Fehérvár megszerezte második győzelmét, és legközelebb a Wroclaw Panthers vendége lesz július 27-én.