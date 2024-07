A csoportrivális prágaiak az Enthronershez hasonlóan még nem szereztek győzelmet az ELF idei kiírásában. A különbség csupán annyi, hogy a fehérváriak eddig hat, a csehek hét betlit számlálnak.

Mindezek ellenére mégis a csehek várják kedvezőbb előjelekkel a mérkőzést, hiszen irányító cseréjük után egy szoros mérkőzést tudtak játszani Wroclawban, míg az Enthroners pontot sem szerzett hazai pályán a Berlin ellen.

Ami viszont az Enhroners mellett szól, hogy a prágaiak még soha nem tudták legyőzni a Fehérvári csapatot. Találkozott már a két együttes a CEFL Cup döntőjében és az ELF-ben is, és mindegyik alkalommal a magyar csapat tudott diadalmaskodni.

Utóbbi 2023 augusztusában történt, és abból a szempontból is történelmi siker, hogy az volt az Enthroners első pályán aratott győzelme az európai elitligában. Akkor a Fehérvár hazai pályán 19-3 arányban múlta felül az akkor szintén nyeretlen Prague Lions együttesét. Reméljük ezt sikerül most idegenben is megismételni.