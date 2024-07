A nőknél ezúttal csak az Alba lányai voltak ott, a gárdonyi Venice Beach Girls ezen a hétvégén pihent.

A fehérvári hölgyek győzelemmel nyitották a napot a Mangó együttese ellen, méghozzá két nagyon sima szettben 2-0-ra (30-14, 30-19) diadalmaskodva. Második mérkőzésükön szétlövésben kaptak ki az RV BHC csapatától egy nagyon kiélezett csatában 2-1-re (21-20, 18-20,8-9), majd ugyanígy a DESZ-épek Sportegyesülettől is 2-1-re (34-28, 23-24, 6-8). A negyedik meccsen a LadyBugs ellen sem volt sok ok az örömre, a változatosság kedvéért, ismét 2-1-es vereség szétlövésben (19-26, 18-15, 2-8). Az albások még így is ott vannak a legjobb nyolc között, de mivel a másik csoport küzdelmei csak vasárnap reggel fejeződnek be, így az ellenfél csak azután lesz ismert.

A Venice Beach Boys legényei szintén szétlövéses vereséggel nyitottak a SZISE ellen (25-22, 15-23, 6-8),majd a folytatásban 2-0-ra (20-24, 16-20) verte őket a Kalászi BHC. Ezután viszont fordult a kocka és két 2-0-s siker érkezett, előbb a Darusok BHC – MAFC Strandkézi (24-16, 20-12), majd a Wave Riders BHC ellen (24-14, 24-19). A srácokra még vasárnap reggel vár a csoportforduló utolsó köre, ahol ellenfelük a Beach Stars lesz, akiknek szintén 2-2 győzelme illetve veresége van.

A negyeddöntő párosításai tehát is is csak vasárnap délelőtt lesznek biztosak.