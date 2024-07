Szombaton három gyorsaságit tudott le az ORB1 mezőny az esti szuperspeciál előtt. Ezután Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt kettőse volt a leggyorsabb Skodájával, akik az abszolútot is vezették. Mögöttük Német Gábor és Németh Gergely, valamint Klausz Kristóf és Papp Tamás álltak szintén Skodával.

Vasárnap aztán az egész mezőny csatlakozott a versenyhez. Az ORB1 mezőnyében Velenczei és Vászna nem engedte ki kezéből a vezetést, meg is nyerték az idei Fehérvár Rallye-t. Mögöttük a két Róbert, Bútor és Tagai zárt 10.1 másodperc hátránnyal egy Citroen C3 WRC-vel, míg a Német-Németh páros 22.8 hátránnyal lett bronzérmes. A szombati nap után még harmadik Klausz-Papp kettős a hetedik gyorsasági után feladta a versenyt.

A megyei versenyző Ifj. Fogarasi Attila és Toloczkó Péter szombaton abszolútban a 14. helyen állt, kategóriájában (ORB 2WD) viszont 5.7 másodperces előnnyel vezetett a Zagyva Lajos-Spitzer Frida, és 10.2 másodperccel a Czékmány Norbert-Takács Gábor duó előtt, így volt miért tepernie vasárnap a móri pilótának és társának.

Fogarasiék folytatták is a szombaton megkezdett jó sorozatot, és nyolcból három gyorsaságin is az élen zártak, különösen a Kőhányás volt kedvére a párosnak, ott kétszer is a leggyorsabbak voltak, így végül 10.5 másodperces előnnyel verték a második Czékmány-Takács kettőst és 12.8-al a bronzérmes Zagyva-Spitzer duót.

Ifj. Fogarasi Attila és Toloczkó Péter a jól megérdemelt kupával

Fotó: Fehér Gábor

Az ORB2 6/RC4 osztályban a székesfehérvári Full Autó SE színeiben Várnai Dávid és Szabó Tamás Ford Fiestával a vasárnapi nyolc gyorsaságiból hetet megnyerve simán élen zárt – de ORB2 abszolútban is három első valamint négy második hely lett az övék – és az ORB2 abszolút első helyén végzett.

Historicban szintén a Full Auto SE színeiben Auszmann Gyula és Szabó János egy Polski Fiat Polonez volánjánál állításuk szerint voltak már gyorsabbak, de a versenyt végig élvezték, és számukra ez volt a lényeg, nem a kilencedik hely.