A szünet után nagy rohamra indult a Lions, és sokáig jól is haladtak, már 11 yardra megközelítették a fehérvári célterületet, mikor Perkins kezéből kiütötték a fehérvári védők a labdát, amit Zilai János szedett össze. Sajnos ezzel a lehetőséggel nem sikerült élni, másfél perc után már újra jöhetett a Lions. Jött is, de az Enhroners védelem is beszállt a meccsbe, Bodnár Benedek és Jebrai Regan közösen, Zilai pedig egyedül döngölte földbe a prágai irányítót. Az Enthroners és Mangel jobban megbecsülte a labdát, Czirók különösen elemében volt, három elkapása is volt zsinórban, Tóth Nándor és Tribler is bőségesen hozzátett, és a negyedik negyedre áthúzódó támadás végül Tóth Levente 8 yardos futott touchdownjával zárult, Sarok képtelen volt hibázni, 6-31. Viszont Perkins nagyot hibázott, Malik Crenshaw interceptionje után jött a pick-six, azaz a touchdown és Sarok újabb extrája, 57 másodperc kellett mindehhez, 6-38. A folytatásban a Koronázók védelme szétcincálta Perkinst, Bodnár Benedek és Jebrai Regan is betakarta őt, újra jöhetett a Fehérvár. Akik ügyesen játszva az idővel, Ráthonyi Kende futásaival pörgették az órát és a yardokat, előbbiből több mint nyolc percet elkoptatva puntolták el végül a labdát. A Prága csupán egyetlen percig birtokolta azt, az Enthroners a legvégén Novakov Dávid futásaival lepörgette a maradék időt, bezsákolva ezzel idei első győzelmét.

Mangel ezen a napon szenzációsan játszott, 32 passzából 22 volt sikeres, 373 yard jött össze ezekből. Futásban Ráthonyi Kende 60 yardig jutott, az elkapók közül Robitaille 118 yardot és 2 TD-t, Czirók 91 yardot és 1 TD-t gyűjtött. Mestermunka.