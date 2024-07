Az évek óta megszokott rend szerint a 2024/2025-ös bajnokságok előtt is összeülnek az igazgatóság és a csapatok képviselői, és munkaértekezleteken vitatják meg az aktuális információkat, és teret adnak a csapatok különböző kéréseinek, és a véleményeknek.

A vármegyei I., valamint II. munkaértekezletét egyszerre rendezik, a csapatok képviselőit 2024. július 17-én szerdán 16:30-ra várják Székesfehérváron, az Óbudai Egyetem Campusán (Budai u. 43, S101-es oktatóterem, parkolni az Interspar parkolójában lehet két órát ingyenesen).

A vármegyei III. osztályban szereplő együttesek képviselőit is ugyanekkorra kérik, hogy jelenjenek meg, de egy órával később, 17:30-ra hívták őket. Ekkor lesz az öregfiúk és a női bajnokságok csapatai számára is az eligazítás.

Előzetesen annyit lehet tudni, hogy a vármegyei I. osztályban az augusztus 17.-18.-i hétvégén indul 15 csapat részvételével. A 2023-2024 évi bajnok, a MÁV Előre FC Főnix az NB III-ban folytatja, viszont a Mány-Bicske II. nem vesz részt a további küzdelmekben, a Mány gárdája a vármegyei II. osztályba nevezett, míg az NB III-ból búcsúzó Fehérvár FC megszűntette II. csapatát, így nélkülük alakult ki a mezőny.

A vármegyei I. osztályban résztvevő csapatok: Sárbogárd SE, Móri SE, Tóvill-Kápolnásnyék, Tordas, Ercsi Kinizsi, Lajoskomárom, Sárosd, Ikarus-Maroshegy, Csór Truck-Trailer, KK Grain KFT.-Mezőfalva, Enying, Martonvásár, Bodajk, Dunaújváros FC, Adony.

A vármegyei II. osztályban két csoportban 28 csapatnak lesz lehetősége indulni – itt új szereplő lesz a Bács-Kiskun vármegyéből átrándult, és „befogadott”, korában is másodosztályú Apostag SE legénysége.

A vármegyei II. és III. osztályok rajtjának időpontjáról pedig majd a munkaértekezleten döntenek, és ezt követően készülnek el a sorsolások is.