Péntek reggel bejelentéssel jelentkezett a Vidi honlapja, amire a napokban már számítani lehetett a fehérváriak szerződtették a 27 esztendős középpályást, Bedi Bencét. A ZTE FC meghatározó játékosa eddig 141 NB I-es mérkőzést vívott meg pályafutása során, ezeken hétszer talált be az ellenfelek kapujába.

A Magyar Kupa-győztes Bedi még nem volt kezdő a Vidiben, az Ajka elleni 2x60 perces összecsapáson a második sor tagjaként lépett pályára. A zárt kapus összecsapás előtt csak a combhajlítósérüléssel bajlódó Tóth Tamás Vid, valamint Franck Bambock tréningezett külön a melegítő társaktól.

A fehérváriak ragadták magukhoz a kezdeményezést, gyorsan, ötltesen próbáltak futballozni, de gólhelyzetet ritkán alakítottak ki. Melnyik, valamint a bal oldalon Schön és Lirim Kastrati diktáltak nagy iramot, és Pető Milán is igyekezett hatékonyan forgatni a labdákat. A 25. percben aztán szépen járatták a labdát a hazaiak, a balon felfutó Kastrati laposan centerezett, Schön Szabolcs pedig 13 méterről helyezte a hosszúba a labdát, 1-0.

„Ez egy villám, mintha robogó lenne benne” – szólt ki a lelátón ücsörgő, bevetésre váró ajkai társakhoz Kovács Nikolasz, aki megszenvedett Kastrati mellett.

A 30. perc utáni ivószünetet követően Tóth Balázsnak kellett nagyot védenie, majd babos Bence talált be majdnem korábbi csapatának, hatalmasat mentett az ajkai kapus.

A második 60 percre szinte teljes sort cserélt a Vidi, valamint az Ajka is számos poszton változtatott, így került a pályára a vendégek erősebbik sora.A Vidiben ekkor már Bedi Bence is szerephez jutott, sőt, a próbajátékon lévő szélső védő, Huszti András is beszállt. A 62. percben egyenlített az Ajka, Borsos beadását Szvoboda perdítette a kapuba Dala Martin hasa alatt, 1-1. Két perccel később egy szöglet után aztán Huszti lőtt a tizenhatoson kívülről, labdája lepattant, a kapu előtt Kovács Patrik termett, aki a léc alá vágta azt, 2-1. Erre is volt válasza az NB II-es alakulatnak. Egy beívelést Borsos hat méterről csúsztatott a kapuba, 2-2. Ezután inkább az ajkaiak irányítottak. A hajrában ment előre a Vidi a győztes találatárt. Végül a 114. percben Katona Mátyás kiharcolt egy tizenegyest, majd értékesítette is azt: nagy erővel lőtt a bal alsóba, 3-2.