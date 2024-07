A női NB I/A-ba frissen feljutó Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia leigazolta a jelentős tapasztalattal felvértezett magasembert, Hegedűs Jankát.

A fiatal csapattal az A-csoportba jutó együttes első igazolása még a 2011-2012-es idényben mutatkozott be az élvonalban, ahol játszott a Vasas, az MTK, a PEAC, a Csata, a TFSE-MTK, majd a Győr együtteseinél is. Természetesen ezidő alatt nemzetközi rutint is magára szedett, hiszen a Péccsel és a Csatával játszott az Európa Kupában, míg a Győrrel az Euroligában.

A magyarországi pályafutása mellett külföldön is kipróbálta magát, játszott a Florida International University-n, ahol ráadásul diplomát is szerzett, de megfordult Franciaországban is.

A klub beszámolójából kiderül, szeretnének rutinosabb játékossal erősíteni, akik korábban már megéltek nagy csatákat pályafutásuk során. Ezt a szerepet töltheti be Hegedűs Janka is, aki mindenképp kulcsfigurája lehet az élvonalban újonc, fiatal székesfehérvári együttesnek.