– Viszló Csabának, a csapat tulajdonosának nagy köszönet jár, hiszen a lányok a lehető legjobb körülmények között pihenhetnek, hiszen ugyanot szálltak meg, ahol a budapesti WTA-torna legjobbjai – mondott köszönetet a csapatvezető a tulajdonosnak.

Az SZTE Sportmánia ellen diadalmaskodó Fehérvár Kiskút TK

Fotó: MTSZ / Bor Péter

A másik ágon az MTK jutott be a döntőbe, ahol így megismétlődik a tavalyi összecsapás. Akkor 4-1-re diadalmaskodott a Kiskút TK, most pedig mindenképp szép siker lenne ezt megismételni.

– Nagy kérdés, hogy Gálfi Dalma játszik e holnap. A mai, Varga Viktória elleni meccsen kis híján három szettre szorult, nem volt könnyű dolga, bár látszott, hogy nem száz százalékos az állapota. Az biztos, hogy fájt a lába, ha pedig véletlenül nem játszana holnap, akkor egyértelműen könnyebb dolgunk lehetne – mondta már a döntővel kapcsolatban Fehér Tamás.

A csapatvezető arról is beszélt lapunknak mi lehet a siker titka, hogy hódíthatják el ismét a Szuperliga bajnoki címet.

– Kellenek mindenképen a bravúrok. Ha megnézzük majd holnap a párosításokat, akkor láthatjuk, hogy öt teljesen ki-ki mérkőzésre számíthatunk. Emiatt még nem lehet megmondani azt, pontosan hogy is fog kinézni, lehet, hogy 2-3-mal, de az is lehet, hogy 3-2-vel fogunk fordulni. Az a kérdés, hogy számít-e, hogy az MTK ma másfél órát túlórázott. Ráadásul ugye nálunk sem Stollár Fanni, sem Kristina Kucova nem játszott, akik holnap itt lesznek velünk. Ráadásul még várjuk Maria Tyimofejevát is, akinek a vízumával akadtak problémák, de ha esetleg ő nem lesz, akkor is megoldjuk – zárta gondolatait Fehér Tamás.