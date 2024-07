A FEHA19 hivatalosan is bejelentette Alapi Márton, Balasits Barnabás és Dézsi Barnabás maradását.

A 20 éves, junior válogatott Alapi Márton a negyedik felnőtt szezonjára készül. Tavaly megszerezte első felnőtt gólját, amelyet meg is duplázott, emellett gólpasszokkal és gyors, valamint intenzív játékkal tette le a névjegyét.

– Csapatszinten mindenképpen kiegyensúlyozottabb és kevesebb hullámvölggyel tarkított szezont várok. Szeretnénk bejutni a rájátszásba, ami az elmúlt szezonban sajnos nem sikerült. Saját magamtól pedig szintén hasonlót várok el, szeretnék kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani és gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot a szezon során. Az előző szezon legemlékezetesebb pillanata számomra az októberi Brassó elleni mérkőzés volt, ahol sikerült megszereznem első Erste Ligás gólomat. De voltak nehezebb időszakok is a szezon során, a sok egy-két gólos vereség mentálisan nagyon megterhelő tud lenni. Sokszor egy-egy apró hibán múlott az, hogy pontot szerezzünk – mondta a klub honlapjának.

Alapi ebben a bajnokságban szeretne nagyobb szerephez jutni a csapatban, gólokat és gólpasszokat szerezni. Úgy gondolja, a nyári felkészülése jól, és jó irányba halad. A másik nagy célja, hogy a szezon végeztével sikeresen befejezze tanulmányait a Testnevelési Egyetemen, és sportszervező diplomát szerezzen.

Ahogy Alapi, úgy a másik junior válogatott, 20 éves Dézsi Barnabás is tavaly lőtte első EL-találatát, emellé két gólpasszt is kiosztott. Energikus játéka fontos láncszeme lesz jövőre is a FEHA19-nek.

– Az előző szezon igen vegyesre sikeredett mind csapatszinten és egyénileg. Annak ellenére, hogy voltak jó időszakaink, véleményem szerint több is benne lett volna a csapatban. Számomra az elmúlt szezon kezdete biztató volt, jó erőben éreztem magam, a játék is jól ment. Az ezt követő hónapokban azonban többször is sérülések hátráltattak. A szezon vége felé és főleg az U21-es rájátszásra viszont úgy érzem sikerült újból jó formába kerülnöm és ezáltal hasznos tagja lenni a csapatnak – mondta Dézsi.