A móri pilóta, Fogarasi Attila és navigátora Toloczkó Péter mindezt komoly nehézségek után – és közepette - kellett megcsinálja.

– A Diósgyőr Rallyn elrepedt a hengerfej, azt szépen összeraktuk, majd az első indításnál elromlott a computer. Akkor persze még nem tudtuk, hogy az a ludas, több napig kerestük a hibát, mire egy Fordos kollégánál kipróbáltuk a computerünket, és végre kibújt a szög a zsákból. Szerencsére – és óriási hálával tartozunk neki –, kölcsönadta az övét. Úgyhogy azzal tudtunk indulni a versenyen, mert alapjáraton nyolc hét ennek a javítása. Így indult, aztán még a verseny előtti napokban szelepfedelet cseréltünk, meg tömítést, mert kicsit szivárgott az olaj. Úgyhogy kisebb nehézségekkel és teszt nélkül indultunk neki a hétvégének.

Azt gondolnánk, hogy ezek alapján semmi jóban nem reménykedhetett a páros, de ezeket a srácokat nem ilyen fából faragták.

– Szerettünk volna ugyanúgy a mezőny elején menni, és főként, mivel hazai pálya, így nyerni is. Különösebb gondunk nem volt. A második napon valószínű, hogy vagy a kerékcsapágy, vagy a kerékagymenesztő görbülhetett el, vagy valami hasonló, mert egész nap pumpálnom kellett a féket minden egyes kanyarban és féktávon, mert beesett a pedál. Emiatt igazán gyorsan nem tudtunk vasárnap menni, de nagy hátrányt nem okozott. Viszont nagyon kellett menni, piszkosul kellett sietni, mert nagyon gyorsak voltak az ellenfeleik, feladták a leckét. De így jó igazán nyerni, mikor ilyen szoros, kiélezett csata van végig. Nem lehetett bealudni egy pillanatra se. Pedig ez a nagy hőség leszívott mindenkit, talán ez volt a legnehezebb az egészben – mesélte a verseny után Fogarasi Attila.

Fogarasi Attila és Toloczkó Péter volt miért ünnepeljen

Fotó: Fehér Gábor

A Full Auto SE versenyzői, Várnai Dávid és Szabó Tamás sem tud sajnos az egész szezonban versenyezni, a Mecsek Rally például nekik is kimaradt, Diósgyőrben viszont ott voltak, és elmondásuk szerint egész jól sikerült. Itt viszont, hazai pályán nem volt ellenfelük.

– A diósgyőri pályák azért nekem újdonságként hatottak, a mályinkai szakaszon talán ha egyszer mentem életemben, így nem nagyon találtuk a helyünket. Ráadásul Diósgyőr előtt elég sok volt a kihagyás is, rég versenyeztünk. Az a baj, hogy pillanatnyilag nem vagyunk aktív részese ennek a sportágnak, de szeretnénk minél többet versenyezni. Voltunk tehát Diósgyőrben, most itt volt Fehérvár, és Győrbe szeretnénk még menni. Ott azért jó lenne labdába rúgni a végén, akár a bajnokságban is. Ez itt pedig nem ismeretlen táj, tősgyökeres fehérváriak vagyunk, a pályaismeretünk kiemelkedő. 2017 óta folyamatosan itt vagyunk a Fehérvár Rallye-n, Oroszlányba is szoktunk menni a bányásznapi versenyen, és ez a gyorsasági is részese szokott lenni a rendezvénynek. Tehát minden itteni gyorsasági kicsit jobban benne van az ember kezében. De sok videót is néztem előtte, hogy mennek át a versenytársak, a bajnokok, meg nyilván a pályabejárás is hasznos volt. Tényleg sokat mentünk már ezeken a pályákon, megvan fejben, ha becsukom a szemem, azért le tudok rajta találni. Nagyjából megvan agyban, hogy melyik kanyar után melyik jön. Itt könnyebb dolgunk van, mint mondjuk egy borsodi versenyzőnek, viszont ha mi megyünk oda, akkor fordított a helyzet, nagyon harcolnunk kell a jó helyért. De ez így van jól.