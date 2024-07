Hány fővel működik jelenleg az egyesület?

– Négy korosztályunk van jelenleg, hozzávetőlegesen 50-70 fő közé tehető a tagjaink száma. Van egy kislány csapatunk Mezőszilason, egy utánpótlás fiú együttesünk Adonyban, míg egy ifi lány és egy felnőtt női amatőr gárdánk Dunaújvárosban. Ezzel a néggyel indulunk neki az ősznek, mivel elég rövid volt az időm elkezdeni az építkezést. Mindegyik csapat a megyei bajnokságokban fog versenyezni. A felnőtteknél több játékosunk is játszott korábban magasabb szinten és szeptembertől is lesznek olyan csatlakozók, akik NB I/B-s, NB II-es rutinnal rendelkeznek. Ők a fiatalbb generációnak, az utánpótlásnak is nagyszerű példaképek lehetnek és a játékunkhoz is sokat hozzátesznek majd.

Ha előre tekintünk, mivel lenne elégedett öt év múlva?

– Mindig is ötéves tervekben gondolkoztam. Amikor az egyesületnél ezt megkérdezték tőlem azt válaszoltam, szeretném ha lenne egy NB-s csapatunk akkorra. Hogy melyik osztályban, melyik korosztályban azt még nem tudom megmondani, de nagyon büszke lennék rá. Fejér vármegye mindig is kiemelkedő volt kézilabdában, ha az edzők megfelelők és a példaképek is ott vannak a gyerekek előtt akkor nem lehet akadálya ennek a célnak az elérése, főleg ha mi vezetők is mindent megteszünk. Most még az építkezés elején vagyunk, az alapot ássuk, de remélem, hogy öt év múlva nem csak megyei, hanem országos sikereink is lesznek már. A DAC régen is nagyszerű utánpótlásműhely volt, ezt szeretnénk visszahozni.

Azzal is elégedett lenne, ha nem lenne NB-s csapat, de olyan játékos aki az élvonalban, vagy akár a válogatottban játszik igen?

– Abszolút. Ahogy mondtam a legfőbb célunk az utánpótlás-nevelés lesz. A lényeg, hogy mi megadjuk az alapot a játékosoknak, és ha ez megvan akkor mi arra nagyon büszkék leszünk. Az pedig utána majd jön magától, hogy milyen szinten mutatkozhatnak be egy másik csapatnál, akár itt a vármegyén belül.