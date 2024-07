Kovács Bálint az első szabadedzésen még nem kapta el teljesen a fonalat, de a következő gyakorlásra sikerült jelentősen javítania.

A Superpole-t megelőző gyakorláson tovább gyorsult, de ez is csak a 8. helyre volt elég, igaz ez azt jelentette, hogy a Superpole 1-en nem kellett mennie, rögtön a Q2-ben találta magát. Ahol nagyon ragaszkodott a nyolcadik pozícióhoz, hiszen 1:24.787-et repesztve ide sikerült kvalifikálnia magát, így a vasárnapi futamokon a 8. helyről vághatott neki a 3805 méter hosszú pályának.

Sajnos gyengén sikerült az első futam rajtja, Kovács visszaesett a 13. helyre, de gyorsan elkezdte a visszakapaszkodást és Jan Mohr máris nem előtte volt, hanem mögötte. Mindössze két körrel később már Maximilian Kofler is Kovács kipufogógázait szagolhatta, a hetedik körben pedig Colin Velthuizen is hasonló sorsra jutott. A 11. körben Luca Grünwald tempójánál is gyorsabb volt Kovács, jöhetett az újabb előzés, és immár a 9. volt a fehérvári motoros. Philipp Steinmayr jelentősen lelassult, Hannes Soomer viszont komoly tempóban tört előre a folytatásban, előbbit otthagyta Kovács, Soomer viszont mindenkit a mezőny ezen szakaszában, így Kovács Bálint az első futamon a 9. helyen futott be.

Nem volt túl sikeres a rajt a második futamon sem, Kovács visszaesett a 10. helyre, de a harmadik körben már újra a 8. volt, az első futamhoz hasonlóan nagy csatában az előtte haladó Luca Grünwaldal, majd néhány körrel később már Leandro Mercado ott lihegett a fehérvári pilóta nyakában. A nyolcadik körre fordulva Grünwald nem bírta tovább a rohamokat, Mercado pedig műszaki hiba miatt kiállt, így most Kovácsból vált üldözött vad, de Grünwald nem véletlenül nem bírta kivédekezni Kovács támadásait, itt is kanyarról kanyarra maradt le. De a 13. kör nem hozott szerencsét, Grünwald visszaelőzte Kovácsot, és két körrel később már Thomas Gradinger is a magyar pilóta előtt száguldott, akit végül itt is a 9. helyen intettek le.

Kovács ezzel 16 pontot szerzett a hétvégén, és 72 pontjával hetedik a bajnokságban.