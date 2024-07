A csütörtök esti, Sumqayit FK elleni Konferencia Liga-selejtezőn aratott győzelem után rögtön a bakui repülőtérre hajtott a Fehérvár FC csapata, ahonnan Budapest felé vették az irányt. A repülőgép magyar idő szerint 6:30-kor érkezett meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol már a csapatbusz várta a játékosokat és stábtagokat. Pihenésre túl sok idő nem lesz, inkább a regeneráción van a hangsúly, de a csütörtök esti győzelem a lelki pluszt mindenképpen garantálja. jainkat.

– Nagyon értékes győzelmet arattunk, főleg az előzmények ismeretében. Egy hosszú, 16 órás utazás után voltunk, így a helyszínen nem is tudtunk igazán felkészülni a mérkőzésre. Az első húsz percben ez látszott is a csapaton, nem voltunk elég frissek és koncentráltak. Az ellenfelünk jól felkészült a játékunkból, agresszíven kezdett, az első húsz percben ránk is erőltette az akaratát. Büszke vagyok a játékosaimra, hogy már a kiállítás előtt átvettük a játék irányítását, a piros lap pedig megváltoztatta a meccs képét. Sok lehetőségünk volt, kétszer eltaláltuk a kapufát, akár több gólt is szerezhettünk volna, de a lényeg, hogy megnyertük a mérkőzést. A párharc még nyitott, a Sumqayit veszélyes ellenfél, hazai pályán is oda kell rájuk figyelnünk. Szerencsére a visszavágón mi leszünk otthon és nem kell utaznunk. Számunkra ez egy nagyon jó eredmény, hazai pályán ki kell vívnunk a továbbjutást – értékelt Pető Tamás vezetőedző.

A Vidi-színekben első fejesgólját megszerző Tobias Christensen a kiállításról is ejtett pár szót.

– Azt gondolom, a piros lap, ami után viszonylag gyorsan sikerült egyenlítenünk is, fordulópontot jelentett a mérkőzésen. Nagyon hittünk benne, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést, ez volt a legfontosabb számunkra. Soha nem könnyű egy idegenbeli, nemzetközi kupamérkőzés, így kemény meccset vártunk, az is volt. Boldogok vagyunk, hogy győzelemmel utazhatunk haza, ez jó eredmény számunkra a hazai visszavágó előtt. A hazai meccsen is támadó szellemben szeretnénk játszani, és ott is a győzelemre fogunk törekedni. Egygólos előnyünk van, így okosan kell játszanunk, de otthon, a szurkolóink előtt mindig a győzelem a célunk. Ha jól emlékszem, három-négy éve, még a Molde játékosaként fejeltem utoljára gólt. Nem a fejesgólokról vagyok híres, de most kaptam egy kiváló beadást Bedi Bencétől, és már "csak" a hálóba kellett fejelnem a labdát, ennek a gólnak is nagyon örülök – mondta a felkészülés alatt is többször eredményes középpályás.