Hogyan vezetett az útja Bodajkra?

– Bodajki vagyok, annak idején még játszottam a csapatban 16 évesen, többek között Kovács Zoltán elnökkel is együtt. Amikor 1999-ben a Gázszer FC megszűnt az U16-os csapatban szerepeltem, ezután kerültem vissza Bodajkra. Abban az időben már Nemes Ferenc volt a klub vezetője, Balogh Zoltán lett az edzőm, őt pedig rövid időn elteltével Hartyáni Gábor követte. Nem sokáig voltam a csapatnál, mivel fél évvel később Balogh Zoltán hívására leigazoltam a Videotonhoz. Igazán a játék, és a több lehetőség reményében mentem oda, 17 évesen a tartalék csapathoz. Egy jó nagy kört leírva tértem vissza, miután Kovács Zoltán megkeresett, és kérte, hogy vállaljam el a vezetőedzői posztot a csapat mellett.

A meglehetősen szövevényes, és meccsekben, gólokban gazdag pályafutása alatt több vármegyei együttest erősített, és több országot is megjárt, mit lehet tudni ezekről az évekről?

– A Videotont a 2000-es évek elején hagytam el, Lucza Gáborral és Domján Norberttel, és csatlakoztunk a Móri SE csapatához. Öt szezont húztam itt le, és azt mondhatom, a csapatnak ez egy sikeres korszaka volt, az NB II-be ugyan nem akartunk feljutni, de éveken keresztül dobogós helyeken, és dobogó környékén végeztünk az NB III-ban. Több évet külföldön játszottam, elsősorban Ausztriában, valamint Belgiumban voltam egy évig a Kortrijk fiók csapatánál - igaz itt pályára nem léptem, csak edzettem. Nem tudtak leigazolni, mert még nem voltunk az EU tagjai. Ha jól belegondolok az egész pályafutásom arról szólt, valami mindig akadályozta azt, hogy előre léphessek... Visszatérésem után Béres Zoltán barátom hívott Csákvárra, ott aztán már megyei első osztály megnyerése után az NB III-ba, és az NB II-be és feljutottunk a csapattal. Ezt követően, 2016-ban három évre kiköltöztem Ausztriába, ahol két osztállyal rúgtam feljebb a csapatot. Tényleg sikeres éveket töltöttem ott, nem véletlen, hogyha kimegyek, két-három megyében is megismernek, emlékeznek rám. Lehet, hogy azért, mert külföldi voltam, és rugdaltam a gólokat, de jól esett, hogy elismernek. A foci mellett dolgozni kellett, mivel akkora fizetést nem adtak, amiből meg lehetett volna élni, amit a labdarúgásért kaptam az leginkább kiegészítette a keresetem. Más kérdés, hogy három műszak mellett sokan kidőltek, több volt NB I-es és NB II-es játékost ismertem, akik, vagy dolgozni, vagy edzeni nem mentek emiatt. És egyáltalán nem voltak öregek, 31-32 évesen vezettek le az osztrák ötöd osztályban. Arról nem is beszélve, hogy az osztrák játékos, ha leszállt a traktorról annyit futott, mint én, aki napi egyet edzettem. Egy biztos, hogy más volt a genetikájuk... Belgiumban egy Erasmus-jellegű iskolába jártam, mert az ott tartózkodást csak így lehetett legalizálni. Természetesen azért bejártam az órákra, amelyeket angolul tartottak, és a tanárunk az egyik foglalkozáson különböző országok szólásaival foglalkozott, többek között a magyarral is, ezen belül pedig érdekes módon „a dögöljön meg a szomszéd tehene" kitételt említette, és sajnos volt is erre példa. Amikor Ausztriában voltam, ott is érdekes dolgot hallottam a szomszéd bácsitól, aki azt mondta, „ti nagyon okosak vagytok, ezzel szemben lustaság jellemez benneteket". Ezt arra értette, hogy nálunk nem vágják le a füvet az utak mellett... Sok furcsa tapasztalatot szereztem külföldön, elsősorban emberileg, és ezek rengeteget segítettek az életem során. Edzői pályafutásom alatt eddig sokat foglalkoztam gyerekekkel, és ez által sokkal könnyebb volt velük kapcsolatot teremteni.