Javában tart a felkészülés, bő három hét múlva a Konferencia-ligában kezdi az idényt a Pető Tamás vezette Fehérvár FC. Azonban még erősen kérdéses, hogy milyen kerettel utazik Azerbajdzsánba, a Sumgayit otthonába a Vidi. Rockov, Hangya, Szabó Levente, Bese Barnabás, Sigér, Karamoko és Gerényi Bence távoztak Fehérvárról, míg érkezőként eddig Bohdan Melnyiket jelentette be a székesfehérvári együttes, mellette pedig végleg megszerezte Tóth Balázs játékjogát, és már korábban megegyezett az angol George Dobsonnal.

A Charlton Athletictől érkezett védekező középpályás februárban egyezett meg a fehérváriakkal, hogy június 30-án lejáró angliai munkavállalását követően magyar légióséletet vállal. Július elsejétől lett volna a Vidi játékosa, de a klub honlapja hivatalosan nem jelentette be érkezését. A bennfentes infókkal is bíró drukkerek tudni vélik, hogy a 26 éves angol labdarúgó családi okokra hivatkozva kérte, hogy szerződése ne lépjen életbe. Kérdés, a Vidi vezetősége partner-e a League One-ban összesen 265 mérkőzést letudó, 7 gólt és 18 gólpasszt jegyző középpályás ügyében, s elengedi a játékost?