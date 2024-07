– Sikerült kikapcsolódnom és feltöltődnöm a szünet alatt. Ilyenkor próbálod kiélvezni a szabadidőt, élvezni a családoddal és a baratáiddal eltöltött perceket, hiszen az azt megelőző tizenegy hónapban erre nem nagyon van lehetőséged. Ezt használod fel a feltöltődéshez, hogy újult erővel vághass neki a munkának – kezdte gondolatait lapunknak Jonathan Levi a Puskás Akadémia támadója. Hozzátette, már nekivágtak a kemény munkának, egy edzőtáboron túl vannak, hamarosan pedig Ausztriába utaznak.

A svéd játékos 2023 januárjában igazolt a Puskás Akadémiához a hazája élvonalában szereplő Norrköpingtől.

– Jól érzem magam Magyarországon, azonban először furcsa volt amikor idejöttem, hiszen pályafutásom során eddig csak skandináv csapatoknál játszottam. Nagy a különbség aközött ahogy ott, és ahogy itt játsszák a focit, az edzések is mások és a kultúra is. Nem könnyű alkalmazkodni, ugyanakkor nagyon élvezem ezt a helyzetet, hogy megismerhetem milyen a magyar virtus – mondta Levi.

A támadó lapunknak elmondta, sokat vár magától az új idényben, de a Puskás Akadémiával kapcsolatos meglátásairól is beszélt.

– Néha talán túl sokat is várok magamtól, ami nem biztos, hogy minden esetben a legjobb. A csapattal örülnék, ha sikerülne még a tavalyinál is jobban szerepelni. Jó a harmadik hely, de ennél többre is képesek vagyunk. Nagyon sok potenciál van ebben a társaságban, a közösség is nagyszerű, – folytatta a svéd támadó. Kiemelte, a felkészülés jól halad és mindent megtesznek, hogy az idény kezdetére a legjobb formájukba kerüljenek.

A Puskás Akadémia FC azzal hogy a harmadik helyen zárta az elmúlt idényt indulási jogot szerzett a Konferencia-ligában is, amelynek második selejtező körében az ukrán Dnyipro vár majd a gárdára. Jonathan Levi szerint ezek a mérkőzések a legjobbak, nagyon élvezi őket.

– Pályafutásom során kétszer volt alkalmam hogy valamelyik európai kupasorozat csoportkörében játszhassak. Focistaként annál jobb érzés nincs, hiszen minden harmadik-negyedik nap játszol és pályán vagy. Megérkezel, egy nappal előtte már egy teljesen új környezetben edzesz, aztán a meccs után visszarepülsz, de nincs pihenőd hiszen jöhet a bajnoki. Más országokat, más kultúrákat és futballstílusokat ismersz meg, ami nagyon jó érzés. Remélem, hogy a legjobbunkat tudjuk nyújtani a Konferencia-ligában és sikerül mennünk pár kört a selejtezőben – zárta gondolatait a svéd futballista.