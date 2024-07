Ahogy a liga honlapja írja:

"Az ELF tele van tehetséges játékosokkal, akik hétről hétre bizonyítják tudásukat, és esélyesek a nap legjobbja elsimerésre. A 8. játékhét szombatján több jelölt is akadt a díjra, de az irányító Jack Mangel ellopta a show-t. A Fehérvár Enthroners vezére nagy szerepet játszott a magyar franchise első szezonbeli győzelmében. Mangel jól mozgott a zsebben, és a játék nagy részében vezére volt a csapatának. Nagyon vigyázott a labdára, hat különböző elkapónak osztogatta a passzokat, és olyan pontosan, hogy esélye sem volt az ellenfél védőinak, csakis az ő csapattársai tudták megszerezni az átadásokat. Több mélységi passzal találta meg az elkapóit, ami több nagyon fontos és szép játékot eredményezett, ezzel rengeteg lehetőséget teremtve az Enthronersnek a pontszerzésre. Mangel végül 373 passzolt yarddal és három touchdownnal fejezte be a napot anélkül, hogy egyszer is eladta volna a labdát. Első ELF-szezonjában Mangelnek eddig inkább hullámvölgyei voltak, részben azért, mert az Enthroners eddig nem futott jó szezont. Most hétvégén újult önbizalommal és szezonbeli első győzelmükkel a zsebben következő meccsükön a Milano Seamen csapatával találkoznak."

Igaz ami igaz, Mangel eddig nem ezt az arcát mutatta a fehérvári szurkolóknak, de könnyen meg tudnánk szokni, ha minden héten ilyen teljesítményt nyújtana, hiszen a 139.19-es irányítómutató több, mint parádés. Az szinte garancia a győzelemre.

Szombaton 15 órakor a First Fielden a Milano Seamen ellen reméljük hozza ezt a formát, és akkor jól fogunk szórakozni.