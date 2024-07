A Milano Seamen csapatát a korábbi Enthroners vezetőedző, Jim Ward vezeti, aki még 2019-ben HFL bajnoki címet szerzett a fehérvári együttessel. Az idei szezont az Enthronershez hasonlóan ők is gyengébben kezdték, bár a kötelező győzelmek jöttek, az erősebb csapatokkal szemben viszont besültek. A 6. fordulóra már 2-3-as mérleggel fordultak rá, azóta pedig 3-4 a győzelem/vereség mutatójuk, amivel megdöntötték a csapat ELF-hez való csatlakozása óta elért legjobb eredményét.

A milánóiaknál is alakult idény közben a keret, a legjelentősebb egyértelműen a korábbi ELF sztárfutó, Jocques Crawford leigazolása volt. Crawford a Berlin Thunder csapatánál alkotott korábban maradandót. 2021 és 2022-ben is átlépte az 1000 yardos határt, és ezalatt a két év alatt 16 TD-t szerzett. Az Enthroners elleni első meccsen 104 yardot futott és elért egy touchdownt. Idén eddig három meccset játszott a Seamen mezében, azon összesen 220 yard és egy touchdown áll a neve mellett. Ebből könnyen kimatekozható, hogy most szombaton is oda kell rá figyelni, mert szeret a fehérváriak ellen játszani.

Az Enthronersnél még a héten is jelentősen átalakult a keret, igazolásra a bajnokság 9. hetéig van lehetőség, elküldeni viszont bármikor lehetőség van a szezon során. Most távozott a csapattól Laurinas Orlovicius (DL), Oliver Nyby Tribler (TE) és Michael Stevan Ange Malan (DL), és érkezett Stephen McCluskey (TE), Munashe Nunurai (DL), Marton Levente (WR) és Hamburger Dominiki (WR).

A csapat irányítója Jack Mangel a múlt héten 373 passzolt yarddal és három touchdownnal fejezte be a napot anélkül, hogy egyszer is eladta volna a labdát. Ha ezt a Seamen ellen is megismétli, annak könnyen győzelem lehet a vége.

A Milano Seamen elleni mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Takarodó úti First Fielden.