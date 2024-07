Már a hatodik évét kezdheti meg a Puskás Akadémia FC kispadján. Milyen célokkal vág neki a következő időszaknak?

– Ahogy korábban, úgy ismét meg szeretném köszönni a bizalmat, hiszen ez a legfontosabb dolog egy edző számára, ha megkapja a klubjától a bizalmat. Óriási alázattal kezelem ezt még mai is. Fontos emellett, hogy nem térek el a közös céljainktól. Nekünk egy kicsit specifikum a feladatunk, ahogy az a múltban volt a jövőben is. Nem csak annyiról van szó, hogy megnyerjük a bajnokságot, vagy felzárkózzunk a Ferencváros, vagy éppen a Paks mögé. Nekünk célunk, és kötelességünk a nevelés! Még ha csak egy játékost is tudunk beépíteni az NB I-es csapatba, akkor is. Szerintem reálisan egy évben egy vagy két játékost tudsz behozni NB I-es vagy akár magasabb szintre is. Ezen az úton szeretnénk a jövőben is járni. Azt gondolom ami jó azt meg kell hagyni. Azonban amin ha tudunk javítani a munkánkon, akkor javítanunk kell. Én is ha tudok még tanulni, márpedig tudok és van is miből, például a kollégáktól, akkor szeretném is fejleszteni a saját tudásomat és a képességeimet a stábom és a játékosaim segítségével. Ezt azért is emelem ki, mert minden szezon elején leülünk a stábommal, a tulajdonosokkal és a vezetőséggel is, hogy eldöntsük kivel megyünk a következő évben és mi a következő feladatunk. Egyértelmű feladataink maradtak. Felzárkózni magyar szinten az élvonalba és a nevelés, hogy felhozzunk egy két fiatalt, akik stabilak az első csapatban. Emellett azt is megbeszéltük, hogy min tudunk változtatni. Én azt gondolom, hogy ez a sebesség és a gyorsaság. Mivel Európa és a világ is ebben fejlődik mi sem szabad, hogy lemaradjunk és a képességeink maximumát meg kell tennünk azért, hogy tartsuk a lépést a többi európai topcsapatokkal. Úgy gondolom, hogy ehhez elég jól próbáljuk megtenni a tőlünk telhetőt.