Szombaton megkezdődött a női teniszezők csapatbajnokságának Szuperligája a szegedi Gellért SE és a budapesti Honvéd SE összecsapásával. A találkozót a szegediek magabiztosan, 5-2-re nyerték meg, így a székesfehérvári Kiskút TK úgy várhatta a vasárnapi, kispestiek elleni összecsapást, hogyha nyer akkor biztosan továbbjut csoportjából és ott lehet a csütörtökön kezdődő rájátszásban.

A vasárnapi találkozó jó időben kezdődhetett meg 10.00 órától a Gubacsi Zsófi Tenisz Klub SE salakos pályáin. A csapatok öt egyéni mérkőzést és két párost vívtak meg egymás ellen.

– Nagyon különleges volt a Honvéd elleni mérkőzés, hiszen egyszerre öt pályán zajlott a küzdelem, ami sokkal másabb, mintha egyszerre csak három mérkőzés menne – mondta lapunknak a csapat vezetője, Fehér Tamás. Hozzátette, nagyon érdekes helyzetbe kerültek, mivel Molnár Kitti, az egyik biztos játékosuk megsérült és kérdésessé vált, hogy tudják megverni a kispestieket az alsó pályákon.

A Kiskút TK magabiztosgyőzelemmel kezdte az összecsapást, hiszen az első helyen lévő Tóth Amarissa 6:0, 6:2-re verte Kis-Czakó Esztert. Amarissa mellett Bartha Panna is kiütéssel, 6:0, 6:1-re nyert, ő Sziklai Esztert verte, míg a szlovák Kristina Kucova Finak Esztert múlta felül 6:1, 6:1-re. A négyes játékos, Szabó Lora ezúttal nem tudott győzelmet aratni, szoros mérkőzésen 7:5, 6:3-ra kikapott a mindössze 13 és fél éves nagy tehetségtől, Nógrádi Noémitől. Az ötödik Farkaslaki-Hints Flórát pedig majdnem meglepte a másik nagy tehetség, a szintén csak 13 esztendős Sziklai Zita, azonban Flóra végül a rutinjával 3:6, 6:2, 10–5-re megnyerte a mérkőzést.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy Kucova elvállalta a játékot, így ő volt a hármas játékosunk és nagy szívvel végül nyerni is tudott 6:1, 6:1-re. Így tudtam lehetőséget biztosítani Farkaslaki-Hints Flórának is, aki végül a rutinjával tudta legyőzni a Budapesti Honvéd SE legnagyobb tehetségét, Sziklai Zitát – mondta már a mérkőzésekkel kapcsolatban Fehér Tamás. Hozzátette, Flóra győzelmével biztossá vált a sikerük, Kristinát pedig el is engedték haza.