Az osztrák másodosztályban szereplő SKN St. Pölten és a cseh élvonalban futballozó Slovan Liberec elleni döntetlen után július 16-án kedden az osztrák első osztályban tavaly bronzérmet szerző LASK Linz ellen lépett pályára a Puskás Akadémia FC az ausztriai edzőtábora utolsó felkészülési mérkőzésén a linzi voestalpine Stadionban. A felcsútiak egyértelműen ezen a találkozón mérhették fel igazán erejüket a Dnipro-1 elleni Konferencia-liga selejtező előtt.

A találkozó tapogatózással indult, a LASK birtokolta a labdát, és apró passzokkal próbált operálni. Az első helyzet is az osztrákoknál adódott, azonban Pécsi Ármin leért a tizenhétről leadott lapos lövésre, és magabiztosan védett. A védelem mindkét oldalon jól szuperált, a tizedik percben azonban Lamine Colley volt nagyon erőszakos, Nagy Zsolt labdát is szerzett, jól ugratta ki Mikael Soisalót, de a partlejző lest jelzett. A pálya mellől közben Hornyák Zsolt folyamatosan bíztatta övéit, és instrukciókkal látta el játékosait. Ezek hatásosak is voltak, a linzieknek nem nagyon ízlett a felcsútiak erőszakos letámadó játéka, többször is labdát tudott szerezni a Hornyák-csapat, a kapura azonban csak kisebb veszélyt jelentettek.

A 20. percben aztán az első nagyobb helyzet a Puskás Akadémia előtt adódott, Colley a partjelző szerint nem tartózkodott lesen, Jakub Plseket ugratta ki, a cseh játékos azonban jó helyzetben nem találta el a kaput. A nagy hőségben a játékvezető ivószünetet rendelt el a félidő felénél, ami mindkét csapatnak jól jött. A kis pihenő után ismét jól támadta le ellenfelét a Puskás Akadémia, érződött, hogy ez a stílus nem annyira ízlik a LASK-nak. A 28. percben egy bedobás után Colley csúsztatta meg a labdát, Plsek jól forgatott, de Nagy Zsolt fölé lőtt.

Bár a mérkőzés a felkészülés jegyében, „barátságos" volt, a pályán ez korántsem így volt. Tapintható volt a feszültség, a játékosok nem egyszer szólalkoztak össze, és még a kispadok közt is akadt nézeteltérés. A 42. percben például a tizenhatoson belül szabálytalankodtak durván Nagy Zsolttal szemben, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. A hátralévő időben végül gól sem született, így 0-0-s döntetlennel vonulhattak szünetre a felek.